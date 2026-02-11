Багатьом декоративним культурам потрібно близько трьох місяців від появи сходів до перших бутонів

Для справжніх поціновувачів саду лютий – це початок активної підготовки до нового сезону. Саме в цей період висівають квіти з тривалим періодом розвитку, щоб улітку отримати рясне та тривале цвітіння. Ранній старт допомагає рослинам зміцніти ще до висадки у відкритий ґрунт. Якщо все зробити вчасно, клумби зацвітуть значно раніше та виглядатимуть набагато пишніше. Які квіти посіяти в лютому, пише U-News.

Чому варто сіяти саме в лютому

Багатьом декоративним культурам потрібно близько трьох місяців від появи сходів до перших бутонів. Якщо відкласти посів до весни, період цвітіння може зміститися на кінець літа. Лютневий старт дозволяє сформувати міцну кореневу систему, отримати компактні кущі та забезпечити кращу адаптацію після пересадки.

Які квіти висівати в лютому

Цинії

Ці яскраві однорічники швидко розвиваються, але для раннього цвітіння їх краще висіяти завчасно. Вони потребують багато світла, тому додаткове підсвічування буде доречним.

Рудбекія

Має тривалий період формування. За раннього посіву встигає добре зміцніти й нерідко зацвітає вже в перший сезон.

Алісум

Відзначається дрібним насінням і повільним стартом росту. Посів у лютому забезпечує густі кущики з рясним ароматним цвітінням.

Айстри

Потребують часу для формування міцної розетки. Рання розсада допомагає зменшити ризик хвороб і отримати рівномірне цвітіння.

Настурція

Хоча її часто сіють одразу в ґрунт, вирощування через розсаду дає можливість отримати квіти раніше, особливо в регіонах із прохолодною весною.

Петунія

Розвивається повільно на початковому етапі. Лютневий посів дозволяє до травня отримати добре сформовані рослини для балконів і клумб.

Гвоздика

Турецькі та китайські сорти потребують більше часу для формування куща. Завчасний посів забезпечує рясне та тривале цвітіння.

Дельфініум

Висока рослина з ефектними суцвіттями сходить повільно й вимагає стабільних умов. Ранній посів допомагає отримати міцні саджанці, здатні зацвісти вже в перший рік.

Основні умови для гарної розсади

У лютому рослинам бракує природного світла, тому бажано використовувати додаткове освітлення. Температура для проростання має бути в межах +20 +23 °C. Ґрунт обирайте легкий і добре дренований. Полив повинен бути помірним, щоб уникнути загнивання коренів. Дрібне насіння не заглиблюйте, а лише злегка притискайте до поверхні.

Догляд після сходів

Після появи паростків зменште температуру, щоб розсада не витягувалася. Забезпечте провітрювання та достатню кількість світла. Пікіруйте сіянці після формування кількох справжніх листків і поступово загартовуйте перед висадкою на клумбу.