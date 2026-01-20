Водночас в ЛОВА відмовляються повідомляти, на що саме йдуть гроші "на безпеку"

У 2025 році громади Львівської області витратили зі своїх бюджетів на воєнні потреби (будівництво укриттів, цивільну оборону, допомогу армії тощо) майже 4,5 млрд грн, що на 860 млн грн більше, ніж в 2024 році. Про повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації з посиланням на голову ОВА Максима Козицького.

Майже всі громади, за словами Максима Козицького, збільшили частку безпекових видатків. Проте 20 громад Львівщини досі виділяють на безпеку критично малі гроші.

Найбільше видатків на безпеку з бюджету зробили такі громади:

Сокільницька – 31,2%;

Підберізцівська – 27,6%;

Розвадівська – 24,5%;

Моршинська – 21,9%;

Великомостівська – 19,7%.

З обласного бюджету у 2025 році на запити, зумовлені війною, виділили 1,19 млрд грн, сказав Максим Козицький. Додамо, вже третій рік поспіль Максим Козицький одноосібно ухвалює бюджет Львівщини.

Разом з тим в області досі залишаються громади, які виділяють критично малі гроші на потреби, пов’язані зі збройною агресією Рocії. Найменше в 2025 році витратили такі громади:

Добросинсько-Магерівська – 2,7%;

Старосамбірська – 2,7%;

Хирівська – 2,3%;

Турківська – 2,2%;

Самбірська – 2,0%;

Підкамінська – 1,6%.

Додамо, що серед так званих безпекових витрат може бути закупівля необхідного для військових частин, проте також йдеться про програму «Безпечна Львівщина». Вона передбачає витрати на облаштування укриттів та інших обʼєктів цивільного захисту, організацію пунктів управління цивільного захисту, забезпечення функціонування територіальної оборони області, а також фінансування потреб різних військових підрозділів.

Львівський активіст і волонтер Святослав Літинський неодноразово просив у ЛОВА надати перелік витрат за цією програмою, проте йому відмовляли. Зрештою на сторону активіста на початку грудня 2025 року став Львівський окружний адміністративний суд, який зобовʼязав ЛОВА відповісти на запити про фінансування Збройних сил.