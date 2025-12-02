Святослав Літинський уже не вперше судиться з Львівською ОВА щодо витрат із обласного бюджету

Львівський окружний адміністративний суд зобовʼязав Львівську ОВА відповісти на запити львівського активіста і волонтера Святослава Літинського щодо фінансування Збройних сил.

Як вказано в матеріалах справи, у травні 2025 року Святослав Літинський подав до ЛОВА запит із проханням надати інформацію про обсяг фактично скерованих грошей у межах Комплексної програми «Безпечна Львівщина» у 2025 році, в межах якої фінансують оборонні потреби. Активіст просив надати інформацію про помісячні та постатейні витрати, напрями використання бюджетних грошей та результативні показники.

У відповідь Львівська ОВА надіслала лист без номера і дати, в якому зазначила, що програмою «Безпечна Львівщина» на 2025 рік передбачено фінансування 500 млн грн, із якого станом на 10 травня 2015 року витрачено 332, 2 млн грн. Однак Святослав Літинський у запиті просив конкретизувати витрати, а не вказати загальний обсяг видатків. Через це він звернувся в суд.

У ЛОВА пояснили, що програма передбачає витрати на облаштування укриттів та інших обʼєктів цивільного захисту, організацію пунктів управління цивільного захисту, забезпечення функціонування територіальної оборони області, а також фінансування потреб різних військових підрозділів, тому доступ до деталізованої інформації про витрати в межах програми обмежений, а її розголошення допоможе противнику.

Однак у суді Святослав Літинський наголосив, що обласна військова адміністрація не надала доказів того, що запитувана ним інформація створює загрозу національній безпеці. Крім цього, щомісячні видатки програми «Безпечна Львівщина» обліковуються, тобто в ЛОВА ця інформація вже сформована.

Суд підтвердив, що інформація про використання бюджетних грошей не може мати обмежений доступ. Якщо ж ЛОВА має підстави так вважати, то мала б надати документи, на підставі яких цей доступ обмежили. Тому суддя Наталія Мричко позов задовольнила частково. Суд визнав протиправними дії ЛОВА щодо ненадання запитуваної інформації та зобовʼязав надати її. Крім цього, суд зобов'язав ЛОВА сплатити Святославу Літинському близько 2,5 тис. грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Сам активіст повідомив, що це рішення вже третє, яке зобовʼязує Львівську ОВА повноцінно відповісти на запит щодо фінансування сил оборони.