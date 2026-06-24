Малинове масло з лимонною цедрою. Рецепт дня
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Поєднання вершкового масла, свіжої малини та легкої цитрусової нотки створює яскравий літній смак. Таку намазку можна подавати до тостів, круасанів, млинців чи сирників. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Вершкове масло
|200 г
|Малина
|100 г
|Цукрова пудра
|50 г
|Лимон
|1/2 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Дістаньте вершкове масло з холодильника та залиште його при кімнатній температурі до розм’якшення. Перекладіть у миску, додайте цукрову пудру та збийте міксером до пишної світлої маси.
Крок 2
Переберіть малину, обережно промийте та добре обсушіть. Протріть ягоди через дрібне сито, щоб отримати однорідне пюре без кісточок.
Крок 3
Натріть з половини лимона приблизно 1 чайну ложку цедри, знімаючи лише жовту частину шкірки.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додавайте малинове пюре до збитого масла невеликими порціями, щоразу ретельно перемішуючи. Всипте лимонну цедру та збийте масу до однорідного рожевого кольору.
Крок 5
Перекладіть готове масло у герметичний контейнер або сформуйте рулет за допомогою харчової плівки. Поставте в холодильник на 2 години для стабілізації.
Крок 6
Дістаньте малинове масло за 10–15 хвилин до подачі. Подавайте з тостами, круасанами, вафлями, панкейками або свіжою випічкою.