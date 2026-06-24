Поєднання вершкового масла, свіжої малини та легкої цитрусової нотки створює яскравий літній смак. Таку намазку можна подавати до тостів, круасанів, млинців чи сирників. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Вершкове масло 200 г Малина 100 г Цукрова пудра 50 г Лимон 1/2 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Дістаньте вершкове масло з холодильника та залиште його при кімнатній температурі до розм’якшення. Перекладіть у миску, додайте цукрову пудру та збийте міксером до пишної світлої маси.

Крок 2 Переберіть малину, обережно промийте та добре обсушіть. Протріть ягоди через дрібне сито, щоб отримати однорідне пюре без кісточок.

Крок 3 Натріть з половини лимона приблизно 1 чайну ложку цедри, знімаючи лише жовту частину шкірки. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додавайте малинове пюре до збитого масла невеликими порціями, щоразу ретельно перемішуючи. Всипте лимонну цедру та збийте масу до однорідного рожевого кольору.

Крок 5 Перекладіть готове масло у герметичний контейнер або сформуйте рулет за допомогою харчової плівки. Поставте в холодильник на 2 години для стабілізації.