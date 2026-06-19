Часникові стрілки – справжній сезонний делікатес, який легко перетворити на смачну заготівлю для зимового столу. Завдяки простому маринаду вони залишаються хрусткими, ароматними та чудово доповнюють м’ясні страви, картоплю чи овочеві гарніри. Рецепт від «Пляшки». Інгредієнти Часникові стрілки 1 кг Для маринаду (на 1 л води): Вода 1 л Сіль 1 ст. л. Цукор 2 ст. л. Оцет столовий 9% 75 мл Лаврове листя 2–3 шт. Перець чорний (горошком) 8–10 шт. Перець запашний (горошком) 4–5 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Ретельно промийте часникові стрілки та зріжте квіткові бутони. Наріжте стрілки шматочками зручної довжини. Крок 2 Закип’ятіть воду у великій каструлі та опустіть у неї підготовлені стрілки на 2–3 хвилини. Крок 3 Вийміть стрілки шумівкою та одразу розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки. Кришки попередньо прокип’ятіть. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Приготуйте маринад. Влийте воду в каструлю, додайте сіль, цукор, лаврове листя, чорний і запашний перець. Крок 5 Доведіть маринад до кипіння та варіть 2–3 хвилини. Крок 6 Зніміть каструлю з вогню та влийте оцет. Перемішайте. Крок 7 Залийте гарячим маринадом банки зі стрілками до самого верху. Крок 8 Герметично закрутіть банки кришками, переверніть догори дном і укутайте ковдрою до повного охолодження. Перенесіть охолоджені заготовки у прохолодне темне місце для зберігання.

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