Мариновані гливи швидкого приготування. Рецепт дня
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Мариновані гливи швидкого приготування виходять ароматними, соковитими та з легкою пряною ноткою. Така закуска готується з доступних продуктів і не потребує багато часу. Рецепт від «Готуємо».
Інгредієнти
|Печериці
|1 кг
|Цукор
|18 г
|Оцет
|70 мл
|Часник
|6 зубчиків
|Сіль
|15 г
|Лаврове листя
|2 шт.
|Спеції
|за смаком
|Вода
|500 мл
|Соняшникова олія
|40 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте печериці та очистіть їх від забруднень. Викладіть гриби в каструлю, додайте очищені зубчики часнику, лаврове листя та спеції.
Крок 2
В окремій ємності нагрійте воду, додайте сіль і цукор та перемішайте до повного розчинення.
Крок 3
Доведіть розсіл до кипіння та влийте його до грибів.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Поставте каструлю на вогонь і дочекайтеся повторного закипання.
Крок 5
Влийте оцет, накрийте каструлю кришкою та варіть гриби на слабкому вогні 30 хвилин.
Крок 6
Простерилізуйте банки окропом і підготуйте кришки.
Крок 7
Розкладіть готові гриби по банках та залийте маринадом. Додайте в кожну банку по 20 мл соняшникової олії.
Крок 8
Герметично закрийте банки, переверніть їх догори дном і залиште до повного охолодження. Перенесіть заготовки в прохолодне темне місце для зберігання до зими.