Мариновані гливи швидкого приготування виходять ароматними, соковитими та з легкою пряною ноткою. Така закуска готується з доступних продуктів і не потребує багато часу. Рецепт від «Готуємо».

Інгредієнти

Печериці 1 кг Цукор 18 г Оцет 70 мл Часник 6 зубчиків Сіль 15 г Лаврове листя 2 шт. Спеції за смаком Вода 500 мл Соняшникова олія 40 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте печериці та очистіть їх від забруднень. Викладіть гриби в каструлю, додайте очищені зубчики часнику, лаврове листя та спеції.

Крок 2 В окремій ємності нагрійте воду, додайте сіль і цукор та перемішайте до повного розчинення.

Крок 3 Доведіть розсіл до кипіння та влийте його до грибів. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Поставте каструлю на вогонь і дочекайтеся повторного закипання.

Крок 5 Влийте оцет, накрийте каструлю кришкою та варіть гриби на слабкому вогні 30 хвилин.

Крок 6 Простерилізуйте банки окропом і підготуйте кришки.

Крок 7 Розкладіть готові гриби по банках та залийте маринадом. Додайте в кожну банку по 20 мл соняшникової олії.