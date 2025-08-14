Мариновані кавуни на зиму. Рецепт дня0
Мариновані кавуни – це незвичайна, але все більш популярна закуска. Завдяки поєднанню прянощів, оцту та солі, кавуни набувають нового смаку й текстури, стаючи не лише смачним, а й доволі оригінальним доповненням до столу. Рецепт від «Смачно 24».
Інгредієнти:
- кавуни – 2 кг;
- перець чорний горошком – 6 шт.;
- цукор – 30 г;
- сіль – 15 г;
- оцет – 90 мл.
Спосіб приготування:
Помийте кавун, розріжте навпіл і наріжте його зручними шматочками. Викладіть підготовлені частини у стерильні банки, залийте окропом і накрийте кришками. Залиште настоятись приблизно на 15 хвилин.
Злийте рідину в каструлю та доведіть її до кипіння. Насипте в банки сіль, цукор, перець горошком і влийте оцет. Залийте гарячою водою і щільно закрийте кришками.
Струсніть банки, щоб перемішати вміст, переверніть догори дном і вкрийте теплим рушником. Залиште на добу, потім переверніть і зберігайте у темному прохолодному місці.