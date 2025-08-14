Мариновані кавуни – це незвичайна, але все більш популярна закуска. Завдяки поєднанню прянощів, оцту та солі, кавуни набувають нового смаку й текстури, стаючи не лише смачним, а й доволі оригінальним доповненням до столу. Рецепт від «Смачно 24».

Інгредієнти:

кавуни – 2 кг;

перець чорний горошком – 6 шт.;

цукор – 30 г;

сіль – 15 г;

оцет – 90 мл.

Спосіб приготування:

Помийте кавун, розріжте навпіл і наріжте його зручними шматочками. Викладіть підготовлені частини у стерильні банки, залийте окропом і накрийте кришками. Залиште настоятись приблизно на 15 хвилин.

Злийте рідину в каструлю та доведіть її до кипіння. Насипте в банки сіль, цукор, перець горошком і влийте оцет. Залийте гарячою водою і щільно закрийте кришками.

Струсніть банки, щоб перемішати вміст, переверніть догори дном і вкрийте теплим рушником. Залиште на добу, потім переверніть і зберігайте у темному прохолодному місці.