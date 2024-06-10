Мариновані печериці – чудова закуска, яку можна приготувати у будь-яку пору року легко і швидко.

Інгредієнти:

печериці – 400 г;

вода – 500 мл;

оцет яблучний (або 4 ст. л. оцту 9%) – 6 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

чорний перець – 5 шт.;

духмяний перець – 3 шт.;

гілочки кропу – 3 шт.;

гірчиця (сухі зерна) – 0,5 ч. л.;

зубчики часнику – 2-3 шт.;

цибуля ріпчаста – ½ шт.;

сіль – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти для маринування печериць. Візьміть гриби, протріть їх від забруднень паперовим рушником або вологою серветкою, радить шеф-кухар Євген Клопотенко. Пошкоджені ділянки ніжки зріжте і покладіть печериці в банку або зручний скляний контейнер.

Далі наріжте півкільцями половинку цибулини, а зубчики часнику розчавіть лезом ножа.

Приготуйте маринад. Відміряйте 0,5 л води в каструлі, додайте сіль, цукор та всі спеції: лавровий лист, гірчицю, горошини чорного перцю і духмяний перець. Додайте до маринаду цибулю і зубчики часнику.

Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Проваріть 5 хвилин, щоб цукор і сіль розчинилися, а спеції віддали свої аромати. Приберіть кастрюлю з вогню і влийте оцет. Можете використовувати винний або яблучний. Тоді вам знадобитися на вказану кількість печериць 6 ст. л. Якщо ж використовуєте звичайний столовий оцет, то досить буде 4 ст. л.

Подрібніть ножем 3 гілочки кропу та додайте в посуд, де лежать печериці. Гарячим маринадом залийте печериці, щоб він повністю покрив всі гриби. Накрийте кришкою і відставте до повного охолодження, а краще на ніч.