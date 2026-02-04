Рецепти
Маринований оселедець по-норвезьки. Рецепт дня0
До теми
Спробуйте поєднати рибу та овочі у ніжному натуральному маринаді. Залиште закуску настоятися кілька днів для насиченого смаку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|оселедець
|2 шт.
|цибуля жовта ріпчаста
|3 шт.
|морква
|2 шт.
|цукор
|8 ч. л.
|сіль
|6 ч. л.
|лавровий лист
|8 шт.
|перець чорний горошком
|10 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте оселедець від нутрощів і шкіри та наріжте філе шматочками.
Крок 2
Почистьте цибулю та наріжте півкільцями.
Крок 3
Почистьте моркву та натріть її.
Крок 4
Розділіть овочі, рибу, сіль, цукор і спеції на рівні частини.
Крок 5
Викладіть на дно банки шар моркви й цибулі, посоліть, поперчіть і посипте цукром.
Крок 6
Викладіть шар оселедця, посоліть і поперчіть, додайте лавровий лист і горошини перцю. Повторюйте шари до завершення інгредієнтів.
Крок 7
Притисніть вміст, накрийте кришкою та поставте маринуватися у прохолодне місце на 2–3 дні.
