Спробуйте поєднати рибу та овочі у ніжному натуральному маринаді. Залиште закуску настоятися кілька днів для насиченого смаку. Рецепт від Shuba. Інгредієнти оселедець 2 шт. цибуля жовта ріпчаста 3 шт. морква 2 шт. цукор 8 ч. л. сіль 6 ч. л. лавровий лист 8 шт. перець чорний горошком 10 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Почистьте оселедець від нутрощів і шкіри та наріжте філе шматочками. Крок 2 Почистьте цибулю та наріжте півкільцями. Крок 3 Почистьте моркву та натріть її. Крок 4 Розділіть овочі, рибу, сіль, цукор і спеції на рівні частини. Крок 5 Викладіть на дно банки шар моркви й цибулі, посоліть, поперчіть і посипте цукром. Крок 6 Викладіть шар оселедця, посоліть і поперчіть, додайте лавровий лист і горошини перцю. Повторюйте шари до завершення інгредієнтів. Крок 7 Притисніть вміст, накрийте кришкою та поставте маринуватися у прохолодне місце на 2–3 дні.

