Станом на сьогодні 2,6 млн українців отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб. З них майже 180 тис. людей отримують її помилково. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«На сьогодні 2 млн 600 тис. людей щомісяця отримують допомогу. Минулого року це було 53 млрд гривень, цього року ... видатки становитимуть 72 млрд грн», – розповіла вона.

Верещук зазначила, що необхідно «навести лад» та зробити справедливими такі виплати. Тому, що за результатами верифікації, майже 180 тис. осіб помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

За її словами, з 1 вересня частина ВПО вже не будуть отримувати допомогу. Це, зокрема, ті, хто не має офіційного статусу ВПО, люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин або повернулися до постійного місця проживання. Також не буде виплат тим, хто нещодавно зробив дорогі покупки, наприклад, придбав новий автомобіль, будинок або квартиру.

Крім того, виявилося, що майже 10 тис. осіб значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати. Також зафіксовано майже 60 тис. випадків, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для одних й тих самих дітей.

Зауважимо, що зміни до порядку призначення та продовження виплат на проживання для ВПО передбачені урядовою постановою №709, що набула чинності 15 липня. Так, з 1 вересня 2023 року право на виплати втрачають ті внутрішні переселенці, хто після ухвалення постанови:

придбав новий транспортний засіб, якому менш як 5 років (окрім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни);

придбав на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (окрім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

має на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. грн;

придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

має у власності житло, розташоване на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).

Допомога переселенцям є однією з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд грн. За даними Мінекономіки, є понад 5 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених громадян. Окрім того, є ще ті, хто не стає на облік. Однак виплати отримують понад 2,6 млн людей, які через війну втратили житло або вимушені були залишити власні домівки й переселитися з місць, де ведуться бойові дії або з тимчасово окупованих територій, зазначає «Громадське».