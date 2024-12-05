У четвер, 5 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Об'єднали зусилля. Як у Львові мерія та бізнес відновлюють будинки, що були пошкоджені після російського обстрілу 4 вересня цього року. Успішно знищили окупантів. Унікальну операцію в тилу у ворога спланували бійці львівського спецпідрозділу Омега на Донеччині. «Слава здобувається лише в бою». У Львові 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила погасила поштову марку. Один, два, три, ялиночко гори. У Львові перед Оперним театром урочисто засвітили головну ялинку міста.

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