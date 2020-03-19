Мешканцям двох сіл на Львівщині обмежили виїзд через загрозу поширення коронавірусу

Населення села Оглядів 1100 мешканців

Мешканцям сіл Монастирок-Оглядівський та Оглядова, що належать до Радехівської ОТГ, обмежили виїзд із їхніх населених пунктів. Таке рішення спричинене тим, що у 17-річного мешканця села Монастирок-Оглядівський є підозра на коронавірус Covid-19. У середу, 18 березня, його госпіталізували через високу температуру та сильний кашель. У його батька – 47-річного мешканця цього ж села – також підозра на коронавірус. Його теж госпіталізували.

«Вчора госпіталізували з підозрою на коронавірус юнака, мешканця с. Монастирок-Оглядівський. У нього температура була понад 38 градусів. Наразі також медики перевіряють людей, із якими він спілкувався. Його батько теж із контактної групи. Він військовий. Нещодавно якраз підписав контракт. Було широке коло спілкування. Тому на час обстеження та перевірок є обмежене пересування мешканців цих двох сіл: Монастирок-Оглядівський, де проживає приблизно 418 людей, та сусіднього Оглядова з населенням 11оо мешканців», – повідомив у коментарі ZAXID.NET голова Радехівської РДА Степан Рудницький.

За його словами, мешканці намагаються зайвий раз не виходити з домівок і з розумінням поставилися до такого обмеження. Але заборони виїзду з сіл чи в'їзду в ці населені пункти немає. Також Степан Рудницький зазначив, що до сіл забезпечують довіз продуктів і всього необхідного. Поліція допомагає забезпечувати дотримання умов карантину.

«На місці працюють правоохоронці. Поліція забезпечує правопорядок і проводить роз’яснювальну роботу», – повідомили у поліції Львівщини.

У Львівській облдержадміністрації повідомили, що поки що у жодного з пацієнтів обласної інфекційної лікарні коронавірус не виявили. Також за інформацією ЛОДА, юнак за кордоном не був. Результат його аналізу очікують у понеділок.

Нагадаємо, як інформував ZAXID.NET, станом на 19 березня на Львівщині не підтверджено жодної підозри захворювання на коронавірус. Наразі відомі результати трьох досліджень із 19. Вони негативні, тобто, у цих трьох пацієнтів немає коронавірусу. У середу, 18 березня, в лабораторію до Києва надіслали ще 16 аналізів на дослідження, але результати по них очікують пізніше.

До слова, на Буковині ізолювали село, де на коронавірус захворіла ціла родина. У селі встановили блокпости і ведуть спостереження за всіма приїжджими. Як інформував ZAXID.NET, саме на Буковині вперше в Україні 3 березня зафіксували випадок зараження на коронавірус Covid-19. Інфікованим виявився мешканець Чернівецької області, який незадовго до цього повернувся з дружиною з Італії.

15 березня на Чернівеччині померла 33-річна жінка, яка чекала результатів аналізів на Covid-19. Також у четвер, 19 березня, стало відомо, що в Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка.