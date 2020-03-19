Головні новини Львова за 19 березня

У Львові скасували безкоштовний проїзд для пенсіонерів на час карантину (і правильно зробили), громадський транспорт у місті можуть повністю зупинити, до Львова прийшли перші результати аналізів пацієнтів, які сьогодні перебувають в інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус. Ці та інші новини у короткому огляді ZAXID.NET за четвер, 19 березня.

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів та інших пільговиків на час карантину скасували

Пенсіонерів залишать удома. Із понеділка, 23 березня, на час карантину у комунальному транспорті Львова скасовується пільговий проїзд. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС під час засідання 19 березня. Введенням оплати для пільговиків, а насамперед для пенсіонерів, влада хоче обмежити їхнє пересування місто. Як відомо, літні люди є у групі ризику захворювання на коронавірус.

У Львові можуть зупинити ВЕСЬ громадський транспорт

Без автобусів, трамваїв і тролейбусів. Мер Львова попередив власників та керівників компаній і установ всіх форм власності про необхідність розробки альтернативного плану довезення своїх працівників на роботу у випадку ймовірної заборони функціонування громадського транспорту.

До Львова надійшли перші результати аналізів на коронавірус

Перші аналізи. Із лабораторного Центру громадського здоров’я у Києві на Львівщину прийшли перші результати досліджень аналізів людей з підозрою на коронавірус, що зараз перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. Наразі відомі результати трьох досліджень з 19. Вони негативні, тобто, у цих трьох пацієнтів немає корона вірусу.

На львівські ринки не впускатимуть одночасно більше 10 людей

На базар удесятьох. На територію продуктових ринків Львова впускатимуть не більше 10 покупців одночасно. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС. Представники районних адміністрацій будуть здійснювати рейди і перевіряти дотримання цієї норми.

Львівські поліклініки перейшли на особливий режим роботи

У поліклініку тепер потрапити важче. Через пандемію коронавірусу Covid-19 львівські поліклініки, як і стаціонари, змінили режим роботи. Вони будуть приймати лише пацієнтів у невідкладних станах.

«Укрзалізниця» призначила 4 додаткові поїзди з Перемишля для евакуації українців

Поїзд додому. «Укрзалізниця» спільно з МЗС та Мінінфраструктури організувала чотири додаткові рейси потягів «Інтерсіті+» з Перемишля до Києва для вивезення з Польщі українців, які через карантин не можуть самостійно повернутися в Україну.

У розпал карантину голова Самбірської РДА полетів у відпустку в Єгипет

Коронавірус почекає, а море – ні. Поки в Україні карантин, голова Самбірської РДА Андрій Жепко поїхав відпочивати у Єгипет. Пояснює, що поїздку запланував ще минулого року і «не очікував, що все може бути так серйозно, як це є зараз».

У Львові невідомі під виглядом дезінфекторів намагалися проникнути у квартиру літньої жінки

Шахраї-дезінфектори. Львів’ян застерігають про нові види шахрайств. Невідомі стукають у двері і просять впустити їх у квартиру під приводом проведення дезінфекції. Один такий випадок трапився з підопічною Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Усі візові центри у Львові припинили роботу

Без віз. На час карантину вирішено призупинити роботу усіх візових центрів на території Львова. Таке рішення спричинене надмірним скупченням людей, яке сьогодні зафіксували біля візового центру на вул. Джерельній.