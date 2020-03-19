У Львові припинили роботу всіх візових центрів до завершення карантину

На час карантину візові центри припиняють роботу

У четвер, 19 березня, міська комісія ТЕБ та НС прийняла рішення на час карантину призупинити роботу усіх візових центрів на території Львова. Таке рішення спричинене надмірним скупченням людей, яке сьогодні зафіксували біля візового центру на вул. Джерельній.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, під час засідання комісії міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що в умовах загрози епідемії коронавірусу Covid-19 такі ситуації є неприпустимими.

«Питання візового центру на вул. Джерельній сьогодні збурило громаду міста Львова. Сьогодні там було величезне скупчення людей. Ми терміново скликали засідання оперативного штабу, розглянули це питання, скерували лист на цей візовий центр. На засіданні комісії ТЕБ і НС ми прийняли рішення про призупинення діяльності усіх візових центрів на території міста Львова», — наголосила Галина Слічна, керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові.

Відео прес-служби ЛМР

До слова, як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, за фактом роботи Візового центру, що на вул. Джерельній у Львові, на керівника центру поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення.

«Правоохоронці встановили, що близько 250 осіб утворили чергу до Візового центру, який продовжував роботу з відвідувачами. На керівника установи правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – повідомили у поліції Львівщини.

До слова, також патрульні припинили роботу декількох закладів, які працювали попри заборону.

«Порушників виявили У Залізничному районі Львова, а також у містах Жидачів та Червоноград під час відпрацювання території обслуговування поліцейські виявили три магазини, у яких здійснювалась торгівля товарами, які не є продуктами харчування або товарами першої необхідності та два ломбарди, котрі продовжували роботу з відвідувачами. Правоохоронці припинили роботу закладів», – повідомили в обласній поліції.

Нагадаємо, що 12 березня львівський штаб прийняття оперативних рішень під час епідемії коронавірусу Covid-19 визначив рекомендації для міста в умовах карантину. 19 березня також прийняли рішення про посилення контролю над роботою продуктових ринків у Львові. Також на час карантину скасували безкоштовний проїзд для пільговиків усіх категорій. А міський голова Львова Андрій Садовий попередив про ймовірну зупинку усього громадського транспорту.

Нагадаємо, 12 березня вся Україна перейшла на карантин до 3 квітня, аби не допустити поширення коронавірусу. Зокрема Кабмін вирішив зупинити навчальний процес в усіх школах, дитсадках та університетах, а також обмежити масові зібрання людей. Також прийняли рішення про закриття більшості автомобільних та пішохідних пунктів пропуску на кордонах з ЄС.

Нагадаємо офіційні джерела отримання інформації про ситуацію щодо коронавірусної інфекції Covid-19: