Мешканцям і підприємцям Хмельницької області наказали обмежити використання електроенергії протягом шести днів. Зокрема, підприємців закликали повністю відключити сітілайти та рекламні вивіски, освітлення фасадів, білбордів та АЗС до 5 грудня включно. Мешканців Хмельниччини просять використовувати електроприлади протягом шести днів підряд тільки вночі. Вуличне освітлення на території Хмельницької області також не працюватиме. Такі заходи зумовлені складною ситуацією в енергосистемі України.

Про обмеження використання електроенергії у середу, 30 листопада, повідомив сайт міста Шепетівка з посиланням на наказ голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія. Як зазначається у документі, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструк­тури через пошкодження від російських обстрілів.

«Міським, селищним, сільським головам обмежити зовнішнє вуличне освітлення, відключити сітілайти та рекламні щити, освітлення фасадів, білбордів, стел АЗС. Керівникам промислових підприємств області передбачити можливість нічних змін роботи», – зазначається у документі.

Усіх мешканців Хмельницької області закликали обмежити споживання електроенергії з 07:00 до 23:00 години у період з 29 листопада до 5 грудня 2022 року включно.

Зазначимо, внаслідок масованих ракетних ударів росіян по енергетичних об’єктах в різних регіонах України пошкоджено близько 40% інфраструктури. У ДТЕК заявляли, що обладнання для ремонту знищеної інфраструктури закінчилося, однак уже 12 країн зголосилися надати Україні майже 1000 одиниць обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.