«Прикарпаттяобленерго» закликало мешканців Івано-Франківської області негайно вимкнути електроприлади для зменшення навантаження на мережу. Нові ліміти споживання електроенергії на Прикарпатті не дозволяють покрити 42% потреби області. Крім того, енергетики просять прикарпатців не вмикати одразу всі наявні в помешканні пристрої, коли з’являється світло, оскільки це призводить до нових відключень.

Відповідну заяву прес-служба «Прикарпаттяобленерго» оприлюднила у понеділок, 28 вересня, на офіційній сторінці компанії у Facebook. Також енергетики закликають обмежити використання енергомістких приладів і відкласти прибирання і прання.

«АТ "Прикарпаттяобленерго" терміново звертається до мешканців області з наполегливим проханням: прямо зараз та на кілька наступних днів знизьте енергоспоживання до мінімуму! Доведено новий ліміт потужності для Прикарпаття. Цей ліміт не дозволяє покрити 42% потреби. В області застосовані одночасно погодинні та аварійні вимкнення», – йдеться у повідомленні «Прикарпаттяобленерго».

Мешканців Івано-Франківської області закликають вимкнути енергоємні прилади, відкласти прибирання та прання, а також вимкнути з розеток усі прилади, а коли світло з‘являється, не вмикати все одночасно. Власників бізнесу закликають вимкнути вивіски, зовнішнє освітлення, та не залишати освітлення в неробочий час.

Зазначимо, внаслідок масованих ракетних ударів росіян по енергетичних об’єктах в різних регіонах України пошкоджено близько 40% інфраструктури. У ДТЕК заявляли, що обладнання для ремонту знищеної інфраструктури закінчилося, однак уже 12 країн зголосилися надати Україні майже 1000 одиниць обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.