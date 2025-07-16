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Мигдалевий пиріг з абрикосами. Рецепт дня0
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Цей ароматний пиріг з хрусткою скоринкою та пухким, злегка вологим тістом, а також соковитими абрикосами – ідеальний літній десерт. Пиріг готується без міксера та блендера, адже усе замішується ложкою в одній мисці. Рецептом ділиться Shuba.
Інгредієнти:
- абрикоси – 500 г;
- цукор – 165 г;
- борошно пшеничне – 80 г;
- борошно мигдальне – 35 г;
- масло – 115 г;
- розпушувач – 10 г;
- яйця курячі – 2 шт;
- сіль – 2 г;
- цукрова пудра – 10 г;
- кориця мелена – 5 г.
Спосіб приготування:
- Абрикоси потрібно помити, видалити кісточки та розрізати навпіл. Духовку потрібно увімкнути та розігріти до 180°C.
- У місці потрібно змішати обидва види борошна, цукор, розпушувач, дуже м’яке масло та яйця, а потім перемішати лопаткою. Вам не потрібна однорідна маса, тому використовувати блендер чи міксер – не потрібно.
- Додайте в тісто половинки абрикосів та обережно перемішайте.
- Застеліть форму пергаментом. Краще брати форму не більше 23 см у діаметрі, а ще краще прямокутну – підійде скляна або керамічна.
- Викладіть тісто з абрикосами у форму і рівномірно розподіліть, а потім поставте у духовку.
- Випікати пиріг потрібно приблизно 40 хвилин. Верх має бути з рум’яною скоринкою. Щоб перевірити готовність – перевірте тісто шпажкою, вона має виходити сухою.
- Готовий пиріг з абрикосами потрібно посипати цукровою пудрою та корицею.
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