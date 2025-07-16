Цей ароматний пиріг з хрусткою скоринкою та пухким, злегка вологим тістом, а також соковитими абрикосами – ідеальний літній десерт. Пиріг готується без міксера та блендера, адже усе замішується ложкою в одній мисці. Рецептом ділиться Shuba. Інгредієнти: абрикоси – 500 г;

цукор – 165 г;

борошно пшеничне – 80 г;

борошно мигдальне – 35 г;

масло – 115 г;

розпушувач – 10 г;

яйця курячі – 2 шт;

сіль – 2 г;

цукрова пудра – 10 г;

кориця мелена – 5 г. Спосіб приготування: Абрикоси потрібно помити, видалити кісточки та розрізати навпіл. Духовку потрібно увімкнути та розігріти до 180°C. У місці потрібно змішати обидва види борошна, цукор, розпушувач, дуже м’яке масло та яйця, а потім перемішати лопаткою. Вам не потрібна однорідна маса, тому використовувати блендер чи міксер – не потрібно. Додайте в тісто половинки абрикосів та обережно перемішайте. Застеліть форму пергаментом. Краще брати форму не більше 23 см у діаметрі, а ще краще прямокутну – підійде скляна або керамічна. Викладіть тісто з абрикосами у форму і рівномірно розподіліть, а потім поставте у духовку. Випікати пиріг потрібно приблизно 40 хвилин. Верх має бути з рум’яною скоринкою. Щоб перевірити готовність – перевірте тісто шпажкою, вона має виходити сухою. Готовий пиріг з абрикосами потрібно посипати цукровою пудрою та корицею.

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