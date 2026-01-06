Мандарини люблять світло, тепло та помірну вологість повітря

Вирощування мандаринів у домашніх умовах стає все популярнішим, адже ці цитрусові добре адаптуються до життя в квартирі. Навіть узимку можна створити сприятливі умови для росту та отримати декоративне, ароматне дерево. Для цього достатньо обрати відповідний спосіб і дотримуватися базових правил догляду. Як виростити мандарини різними способами, пишуть «Новини.Live».

Вирощування мандаринів з насіння

Для посіву підходять лише свіжі кісточки зі стиглих плодів. Після промивання їх злегка підсушують і ненадовго замочують у теплій воді, щоб активізувати проростання. Насіння висаджують у легкий ґрунт на невелику глибину та ставлять горщик у добре освітлене місце. Для збереження вологи можна тимчасово створити парниковий ефект. Сходи зазвичай з’являються через кілька тижнів і швидко йдуть у ріст за стабільного тепла.

Вирощування з живця або саджанця

Цей варіант підходить тим, хто хоче швидше отримати сформовану рослину. Живець або молодий саджанець висаджують у спеціальний субстрат для цитрусових із хорошим дренажем. Полив має бути регулярним, але без застою води. Підживлення поживними сумішами для цитрусових підтримує активний ріст і формування крони.

Догляд за мандариновим деревом

Мандарини люблять світло, тепло та помірну вологість повітря. Рослину варто регулярно повертати до світла різними сторонами, щоб крона розвивалася рівномірно. Періодична пересадка зміцнює кореневу систему, а правильний догляд робить дерево витривалим і стійким до змін умов.

Результат домашнього вирощування

За належного догляду мандаринове дерево може зацвісти вже через рік або два. З часом з’являються перші плоди, а сама рослина стає окрасою інтер’єру. Вона наповнює дім приємним ароматом, створює атмосферу затишку та додає приміщенню відчуття тропіків навіть у холодну пору року.