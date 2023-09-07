Юлія Федів протягом трьох років очолювала Український культурний фонд

Конгрес культури, що розпочав роботу 7 вересня у Львові звернувся до Верховної ради України та Кабінету міністрів щодо призначення на посаду міністра культури Юлії Федів. Чутки про те, що таке призначення може відбутись останнім часом почали з’являтись у медіа. Дієвці культури (представники команди, кураторської групи, слухачі конгресу) підтримують кандидатуру Юлії Федів та пропонують усім, хто поділяє їх думку також підиписати відповідний лист.

«МКіП має стати інституцією нового дизайну, як низка інших, витворених після Революції Гідності відповідно до нового суспільного запиту. А для цього м’іністерству потрібен лідер чи лідерка з принципово інакшими підходами, ніж ті, які мі спостерігали останніми роками», – йдеться у листі.

«Ми бачили цей щоденний рух до змін і неймовірний розвиток, коли Український культурний фонд очолила Юля Федів. Вона разом зі своєю командою довела, що можна побудувати прозору, дієву й гнучку систему – завдяки чіткій візії, відданому служінню, лідерству і, знову-таки, глибинній етиці», – наголошують дієвці культури.

Нагадаємо, за освітою 36-річна Юля Федів – юристка-міжнародниця, кандидатка політичних наук. Вона координувала велику кількість соціальних і медійних проектів у співпраці з Німецько-Польсько-Українським Співтовариством, Deutsche Welle, німецькими організаціями n-ost, GIZ, European Theater Convention та Engagement Global, Фондом Конрада Аденауера. З 2017 року очолювала Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні.

Вона стала виконавчою директоркою Українського культурного фонду (УКФ) у лютому 2018 року. За час її головування у фонді за його підтримки було втілено чимало надзвичайно потужних мистецьких проектів. 8 лютого 2021-го у Юлії Федів завершився контракт, вона подала свою кандидатуру на виборах виконавчого директора УКФ, але 23 березня відкликала свою заяву. Цьому передував скандал, який розгорівся через день після завершення подачі заяв на конкурс на посаду голови УКФ. Зараз вона є координаторкою ЮНЕСКО з питань культури.

Нагадаємо також, що попередній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав у відставку після низки скандалів. Зараз обов'язки міністра виконує Ростислав Карандєєв.

Повний текст листа

Можливо, ще ніколи в сучасній українській історії роль культурної спільноти не була такою очевидною і такою фундаментальною, як від 24 лютого 2022 року. Півтора року повномасштабного вторгнення багато в чому загальмували культурні процеси в Україні, але попри все культурний поступ не зупинився. Культурна спільнота не просто встояла перед викликами, а й стала однією з опор стійкості та рушійних сил витворення нового суспільного договору. На фоні цієї стійкості й неймовірного розвитку в катастрофічних обставинах особливо помітним стало те, наскільки від спільноти – її цінностей, етики дій, гнучкості управлінських рішень – відстає, на жаль, профільне міністерство.

Сьогодні ми маємо шанс змінити ситуацію й отримати міністерство культури й інформаційної політики, яке б відповідало очікуванням і потребам суспільства та не виглядало б атавістичним органом, цінність збереження якого вже давно не зрозуміла.

МКіП має стати інституцією нового дизайну, як низка інших, витворених після Революції Гідності відповідно до нового суспільного запиту. А для цього м’іністерству потрібен лідер чи лідерка з принципово інакшими підходами, ніж ті, які мі спостерігали останніми роками.

Система управління у сфері культури потребує докорінних змін. Так, деякі з них виходить за межі повноважень міністра, та все ж напрочуд багато важать відповідальне лідерство та чіткий етичний компас, суголосний із прагненнями суспільства, яке нині не лише бореться за свободу, а й витворює новий суспільний договір. Так, жоден новий міністр не змінить давно хвору систему за день, та мусить рухатися до змін щодня, не даючи цій неймовірно чутливій системі впасти в стагнацію або й здеґрадувати.

Ми бачили цей щоденний рух до змін і неймовірний розвиток, коли Український культурний фонд очолила Юля Федів. Вона разом зі своєю командою довела, що можна побудувати прозору, дієву й гнучку систему – завдяки чіткій візії, відданому служінню, лідерству і, знову-таки, глибинній етиці. Юлія Федів заслужила нашу повну довіру.

На жаль, свого часу ми як спільнота не змогли захистити ці зміни та здобутки Юлії Федів та її команди від людей, які звикли грати з правилами, а не за правилами. Проте робота команди Українського культурного фонду під керівництвом Юлії Федів і надалі є доказом того, що навіть у ригідній, проблемній, хронічно недофінансованій галузі можливі історії, які змінюють життя спільноти, дають нові орієнтири, на які можна й варто взоруватися.

Та це точно не те, що відбувалося останнім часом у Міністерстві культури. Нині, коли країна переживає буквально історичний злам з тектонічними трансформаціями, тут досі жива стара система управління культурою, пострадянські звичаї та байдужість до людей і країни, байдужість до культури, відкритої світові та світові співзвучної.

Дивна затримка з голосуванням за призначення Юлії Федів, на нашу думку, є ознакою того, що стара система знову завзято опирається самій можливості змін.

В українському Кабінеті Міністрів вже працюють люди, які викликають захват і подив. Це встановлює високий рівень очікувань ззовні і всередині країни. Ми переконані, що Юлія Федів готова відповідати цим очікуванням. Її призначення дає шанс усім нам.

Ми закликаємо Кабінет Міністрів України якомога швидше подати кандидатуру Юлії Федів на посаду міністерки культури, та, після внесення, закликаємо депутатів Верховної Ради України підтримати її кандидатуру. Це призначення буде гідним часу великих викликів, часу, коли кожен наш крок оцінюють сучасники й сучасниці й прийдешні покоління. Заради яких, власне, все й відбувається.