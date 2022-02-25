Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів Росії, і, насамперед,до матерів російських солдатів, які вторглися в Україну. У своєму зверненні він закликав зупинити кровопролиття російських солдатів, розв'язане Володимиром Путіним.

«Хочу звернутися до мешканців Російської Федерації. Особливо – до дружин, матерів, подруг російських солдатів та офіцерів. За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Правитель Росії став убивцею не лише українців, а й росіян. Ми знаємо, що зараз до армії по всій Росії терміново забирають зовсім юних хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що контрактникам не розповідають, куди вони насправді прямують. І що їх чекає. Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст», – йдеться у зверненні Резнікова, опублікованому на другий день після нападу Росії на Україну російською мовою.

Він також закликав росіян виходити на вулиці й вимагати зупинити війну.

«Вимагайте вивести російську армію з України. Не бійтеся! Правда на вашому боці. Зараз ви можете все змінити, щоб не шкодувати потім», – наголосив український міністр.

Нагадаємо, що 24 лютого, після того, як Росія напала на Україну, на вулиці держави-агресора вийшли тисячі людей з антивоєнними мітингами. Багатьох з них затримали.

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