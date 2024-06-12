Комунальники встановили 84 м огорожі із 2 км

Самбірське комунальне підприємство «Об’єднане» торік у вересні придбало у запорізької фірми «Югсталь» дорожнє огородження за 2,76 млн грн. Загальна довжина перил – 2 км, із них зараз встановлено 84 м, говорять місцеві мешканці.

У договорі між КП «Об’єднане» і ТОВ «Югсталь», що оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro, ідеться про те, що фірма із Запоріжжя мала поставити у Самбір 1000 секцій дорожньої огорожі довжиною 2 м кожна до кінця 2023 року.

Специфікація закупівлі із договору

Ціна за одну секцію – 2760 грн. Подібне пішохідне огородження в іншого виробника коштує від 1650 грн за секцію. Є варіант і за 2450 грн, до того ж, тут пропонують 220 грн за штуку на опт від 100 секцій.

Дуже схожий, але дешевший варіант

Ще одна дешевша пропозиція, що, насправді, середня по ринку

Пропозиції іншого виробника, також із Запоріжжя

Миколаївські журналісти у лютому писали, що їхня міська рада також придбала огородження на 9 млн грн у ТОВ «Югсталь» і, вочевидь, дорожче, ніж це можна було б зробити.

30 жовтня 2023 року Самбірське КП «Об’єднане», за даними Spending, перерахувало ТОВ «Югсталь» 1,573 млн грн, а 14 листопада – ще 1,186 млн грн.

Про перила на майже 3 млн під час війни взимку не згадували, але навесні містяни і самбірські журналісти звернули увагу на те, що нового огородження немає.

«Ні нам, ні іншим самбірчанам донедавна не вдавалося відшукати складські площі, заповнені цими виробами. Невідоме це місце понині. Аж раптом, у травні цього року комунальники почали встановлювати на вулицях міста турнікети», – розповів журналіст Юрій Леськів.

За його інформацією, зараз із тисячі турнікетів у Самборі комунальники встановили 42.

Нове дорожнє огородження в Самборі (фото Юрія Леськіва)

Нове дорожнє огородження в Самборі (фото Юрія Леськіва)

Самбірське комунальне підприємство «Об’єднане» не раз фігурувало у скандалах із підозрілими закупівлями. Наприклад, під час війни КП купило модульну вбиральню.

Наприкінці листопада керівнику КП і депутату Самбірської райради від партії «Слуга народу» Євгенові Квасу оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а суд відсторонив його від роботи. Чергове засідання у цій справі заплановане на середу, 12 червня.

За даними правоохоронців, Євген Квас допоміг матері своєї підлеглої, що працює в КП двірничкою, оформити ФОП, після чого уклав із нею договір на ремонт вулиць. При цьому, до виконання робіт він залучав комунальну техніку та штатних працівників.

Додамо, що співвласник «Югсталі» Олег Мітрохін – відомий у Запоріжжі бізнесмен. Серед іншого, він володіє кількома швейними фабриками, що брали участь у тендерах від Міноборони. Деякими із цих договорів цікавилось НАЗК, через що їх суми переглянули в сторону зменшення.