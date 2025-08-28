Мочені яблука на зиму. Рецепт дня0
Мочені яблука – давня традиційна страва, яка поєднує у собі природну користь квашених продуктів і унікальний смак, що нагадує щось між квасом і сидром. Завдяки простому процесу бродіння звичайні яблука перетворюються на корисну ферментовану закуску, яка не лише смакує, а й підтримує здоров’я травної системи. Рецепт від УНІАН.
Інгредієнти:
На банку об'ємом три літри вам знадобляться:
- яблука – 1,5 кг;
- вода – 1,5 л;
- цукор – 3 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- сіль – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Добре вимийте яблука та щільно викладіть їх у чисту банку або іншу ємність. Стерилізувати посуд не потрібно.
У холодній воді розчиніть сіль, цукор і мед. Добре перемішайте до повного розчинення інгредієнтів. Залийте яблука підготовленим маринадом так, щоб вони були повністю покриті.
Прикрийте горлечко банки марлею, складеною в три шари.
Залиште яблука кваситися щонайменше на 1 місяць у прохолодному місці. Протягом цього часу рідина може частково випаровуватись, доливайте свіжий маринад за тим же рецептом.
Коли яблука будуть готові, закрийте банку кришкою і зберігайте у холодильнику або льосі.