Мочені яблука – давня традиційна страва, яка поєднує у собі природну користь квашених продуктів і унікальний смак, що нагадує щось між квасом і сидром. Завдяки простому процесу бродіння звичайні яблука перетворюються на корисну ферментовану закуску, яка не лише смакує, а й підтримує здоров’я травної системи. Рецепт від УНІАН.

Інгредієнти:

На банку об'ємом три літри вам знадобляться:

яблука – 1,5 кг;

вода – 1,5 л;

цукор – 3 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Добре вимийте яблука та щільно викладіть їх у чисту банку або іншу ємність. Стерилізувати посуд не потрібно.

У холодній воді розчиніть сіль, цукор і мед. Добре перемішайте до повного розчинення інгредієнтів. Залийте яблука підготовленим маринадом так, щоб вони були повністю покриті.

Прикрийте горлечко банки марлею, складеною в три шари.

Залиште яблука кваситися щонайменше на 1 місяць у прохолодному місці. Протягом цього часу рідина може частково випаровуватись, доливайте свіжий маринад за тим же рецептом.

Коли яблука будуть готові, закрийте банку кришкою і зберігайте у холодильнику або льосі.