Цей простий та легкий пиріг може стати ідеальним сніданком для вас. Він злегка пряний, а лимонна глазур додасть особливого смаку. Рецепт від New York Times Cooking.

Інгредієнти

Оливкова олія або нейтральна 180 мл Коричневий цукор 225 г Яйце 2 шт Мелена кориця 1 ч. ложка Кардамон ½ ч. ложка Сіль 1 ч. ложка Борошно 225 г Розпушувач 2 ч. ложки Сода ½ ч. ложки Морква 165 г Лимон 1 шт Цукрова пудра 100 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Приготуйте тісто: розігрійте духовку до 175°C і встановіть решітку в центрі. Змастіть олією форму для хліба і вистеліть її смужкою пергаментного паперу, яка звисає з двох довгих сторін. Змастіть олією і папір.

Крок 2 Додайте коричневий цукор і яйця у велику миску та збивайте до світлого кольору приблизно 2 хвилини. Додайте олію, корицю, кардамон і сіль. Збивайте до однорідної консистенції.

Крок 3 Додайте борошно, розпушувач і соду, збивайте, починаючи повільно, щоб борошно не розсипалося, до однорідної консистенції, при необхідності використовуючи гумову лопатку. Додайте терту моркву. Тісто буде дуже густим.

Крок 4 Вилийте тісто у підготовлену форму і розрівняйте поверхню. Кілька разів постукайте формою по стільниці, щоб видалити великі бульбашки повітря.

Крок 5 Випікайте тісто до золотистого кольору і підняття, а також до того, як паличка, вставлена в центр, вийде чистою, 50-60 хвилин. Поставте форму на решітку, щоб вона охолола протягом 10 хвилин. Через 10 хвилин за допомогою пергаментного паперу дістаньте тісто з форми і покладіть, щоб воно повністю охололо.