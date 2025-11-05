Морквяний пиріг з лимонною глазурʼю. Рецепт дня0
До теми
- Баскський чизкейк без цукру. Рецепт дня ZAXID.NET
- Морквяно-апельсиновий кекс. Рецепт дня ZAXID.NET
- Сінабони з вишнею. Рецепт дня ZAXID.NET
Цей простий та легкий пиріг може стати ідеальним сніданком для вас. Він злегка пряний, а лимонна глазур додасть особливого смаку. Рецепт від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Оливкова олія або нейтральна
|180 мл
|Коричневий цукор
|225 г
|Яйце
|2 шт
|Мелена кориця
|1 ч. ложка
|Кардамон
|½ ч. ложка
|Сіль
|1 ч. ложка
|Борошно
|225 г
|Розпушувач
|2 ч. ложки
|Сода
|½ ч. ложки
|Морква
|165 г
|Лимон
|1 шт
|Цукрова пудра
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Приготуйте тісто: розігрійте духовку до 175°C і встановіть решітку в центрі. Змастіть олією форму для хліба і вистеліть її смужкою пергаментного паперу, яка звисає з двох довгих сторін. Змастіть олією і папір.
Крок 2
Додайте коричневий цукор і яйця у велику миску та збивайте до світлого кольору приблизно 2 хвилини. Додайте олію, корицю, кардамон і сіль. Збивайте до однорідної консистенції.
Крок 3
Додайте борошно, розпушувач і соду, збивайте, починаючи повільно, щоб борошно не розсипалося, до однорідної консистенції, при необхідності використовуючи гумову лопатку. Додайте терту моркву. Тісто буде дуже густим.
Крок 4
Вилийте тісто у підготовлену форму і розрівняйте поверхню. Кілька разів постукайте формою по стільниці, щоб видалити великі бульбашки повітря.
Крок 5
Випікайте тісто до золотистого кольору і підняття, а також до того, як паличка, вставлена в центр, вийде чистою, 50-60 хвилин. Поставте форму на решітку, щоб вона охолола протягом 10 хвилин. Через 10 хвилин за допомогою пергаментного паперу дістаньте тісто з форми і покладіть, щоб воно повністю охололо.
Крок 6
Коли тісто охолоне, приготуйте глазур: дрібно натріть цедру лимона в середню миску. Вичавіть сік з лимона і відставте його вбік. Додайте цукрову пудру і дрібно натерту моркву (якщо використовуєте) в миску з цедрою, а також 4 чайні ложки лимонного соку. Енергійно збивайте до однорідної маси. Додайте більше лимонного соку, якщо потрібно, щоб глазур була густою, але рідкою. Полийте глазур'ю охолоджений торт і дайте їй застигнути протягом декількох хвилин перед нарізанням.