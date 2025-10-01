Морквяно-апельсиновий кекс – смачний і ароматний десерт, який поєднує в собі ніжність моркви та свіжість цитрусових. Морква надає випічці соковитості, а апельсин – яскравого смаку й приємного аромату. Крім того, цей десерт є досить корисним, адже містить вітаміни та натуральні інгредієнти. Рецепт від Сookpad.

Інгредієнти Морква 1 шт. Яйця 2 шт. Цукор 250 г Борошно 300 г Цедра апельсина з 1 шт. Сік апельсину з ½ шт. Розтоплене вершкове масло 100 г Розпушувач 12 г Глазур: Вершкове масло 30 г Шоколад 40 г Вода 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Моркву натираємо на терці. Додаємо до неї яйця, цукор, сік апельсину, цедру та вершкове масло. Все ретельно збиваємо блендером до однорідності.

Крок 2 Далі просіюємо борошно та додаємо розпушувач. Перемішуємо.

Крок 3 Заливаємо тісто у форму. Можна її попередньо змастити маслом.

Крок 4 Випікаємо 1 годину при 170° C, орієнтуйтесь на вашу духовку.