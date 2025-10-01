Морквяно-апельсиновий кекс. Рецепт дня0
Морквяно-апельсиновий кекс – смачний і ароматний десерт, який поєднує в собі ніжність моркви та свіжість цитрусових. Морква надає випічці соковитості, а апельсин – яскравого смаку й приємного аромату. Крім того, цей десерт є досить корисним, адже містить вітаміни та натуральні інгредієнти. Рецепт від Сookpad.
Інгредієнти
|Морква
|1 шт.
|Яйця
|2 шт.
|Цукор
|250 г
|Борошно
|300 г
|Цедра апельсина
|з 1 шт.
|Сік апельсину
|з ½ шт.
|Розтоплене вершкове масло
|100 г
|Розпушувач
|12 г
|Глазур:
|Вершкове масло
|30 г
|Шоколад
|40 г
|Вода
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Моркву натираємо на терці. Додаємо до неї яйця, цукор, сік апельсину, цедру та вершкове масло. Все ретельно збиваємо блендером до однорідності.
Крок 2
Далі просіюємо борошно та додаємо розпушувач. Перемішуємо.
Крок 3
Заливаємо тісто у форму. Можна її попередньо змастити маслом.
Крок 4
Випікаємо 1 годину при 170° C, орієнтуйтесь на вашу духовку.
Крок 5
Для глазурі все змішати та прогріти до однорідної маси, полити готовий кекс.