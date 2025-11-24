Морквяний суп-пюре з пастою місо. Рецепт дня0
Морквяний суп-пюре з пастою місо – простий спосіб зробити буденний обід яскравішим і трохи незвичним. Цей рецепт легко приготувати навіть у будні дні, а інгредієнти знайдуться в будь-якому холодильнику. Рецепт від Рicante cooking.
Інгредієнти
|Цибуля
|1 велика
|Кунжутна олія
|30 мл
|Часник
|3 зубці
|Корінь імбиру
|3 см
|Морква
|1 кг
|Овочевий бульйон або вода
|1,2 л
|Світла паста місо
|60 г
|Сіль
|до смаку
|Кунжут
|3 ст. л.
|Зелена цибуля
|½ пучка
Спосіб приготування:
Крок 1
У 3-літровій каструлі на середньому вогні розігрійте кунжутну олію. Додайте цибулю, часник та імбир. Трішки посоліть і обсмажуйте помішуючи до золотавого відтінку.
Крок 2
Влийте бульйон і додайте моркву. Добре перемішайте, пошкрябуючи дно. Варіть, доки морква повністю не звариться (стане м’якою). Потім помістіть пасту місо у глибоку миску та влийте до неї ополоник окропу. Добре вимішайте.
Крок 3
Перелийте суміш до супу і збийте усе до однорідності за допомогою блендера. Доведіть до повторного кипіння. Спробуйте суп на смак і, якщо потрібно, досоліть.
Крок 4
Подавайте суп одразу, посипаючи підрум’яненим кунжутом і свіжою зеленою цибулею.