Морквяний суп-пюре з пастою місо – простий спосіб зробити буденний обід яскравішим і трохи незвичним. Цей рецепт легко приготувати навіть у будні дні, а інгредієнти знайдуться в будь-якому холодильнику. Рецепт від Рicante cooking.

Інгредієнти

Цибуля 1 велика Кунжутна олія 30 мл Часник 3 зубці Корінь імбиру 3 см Морква 1 кг Овочевий бульйон або вода 1,2 л Світла паста місо 60 г Сіль до смаку Кунжут 3 ст. л. Зелена цибуля ½ пучка

Спосіб приготування:

Крок 1 У 3-літровій каструлі на середньому вогні розігрійте кунжутну олію. Додайте цибулю, часник та імбир. Трішки посоліть і обсмажуйте помішуючи до золотавого відтінку.

Крок 2 Влийте бульйон і додайте моркву. Добре перемішайте, пошкрябуючи дно. Варіть, доки морква повністю не звариться (стане м’якою). Потім помістіть пасту місо у глибоку миску та влийте до неї ополоник окропу. Добре вимішайте.

Крок 3 Перелийте суміш до супу і збийте усе до однорідності за допомогою блендера. Доведіть до повторного кипіння. Спробуйте суп на смак і, якщо потрібно, досоліть.