Московський патріарх Кірілл привітав з 50-річний ювілеєм митрополита Львівського і Галицького УПЦ (МП) Філарета (Кучеров), де висловив сподівання на відновлення «канонічного порядку» у єпархії уже «незабаром», що у контексті російсько-української війни і відкритого протистояння з УПЦ МП може бути сприйнято як прихована погроза. Митрополит Філарет, який ще на початку війни відмовився поминати московського патріарха під час богослужінь, на таке привітання не відреагував.

Привітання митрополита Філарета з 50-річчям з’явилось на офіційному сайті РПЦ 9 серпня. У ньому Кірілл наголошує, що Філарет багато років підпорядковувався колишньому московському патріарху Алєксію ІІ. Також Кірілл висловлює сподівання, що «канонічний порядок у дорученій Вам церковній справі незабаром буде відновлено».

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ZAXID.NET не вдалося отримати коментар митрополита Філарета з реакцією на таке привітання, яке у контексті активного дистанціювання УПЦ МП від Москви можна сприймати як неприховану погрозу.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну декілька єпархій УПЦ (МП), у тому числі львівська, припинили традиційне поминання патріарха московського Кіріла на всіх богослужіннях, а глава УПЦ МП Онуфрій у перший же день російського вторгнення назвав його «повторенням Каїнового гріха». Згодом митрополит Філарет назвав дії російських окупантів геноцидом українського народу.

А вже 27 травня УПЦ МП оголосила про свою незалежність і про розірвання стосунків з російською церквою. У статут внесли зміни, що, зокрема, стосуються викреслення згадки про патріарха Кірілла. В розмові з ZAXID.NET митрополит Філарет заявляв, що загалом виступає за єдину соборну церкву в Україні.