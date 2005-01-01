МОЗ звільнило ректорку медуніверситету ім. Богомольця Катерину Амосову

Міністерство охорони здоров'я України звільнило ректорку Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерину Амосову. Відповідний наказ МОЗ підписав держсекретар МОЗ Артем Янчук 30 березня, повідомила у понеділок, 2 квітня, агенція «Інтерфакс-Україна».

Амосова в понеділок уранці під час брифінгу підписала відповідні документи про те, що вона ознайомлена з наказом. Як уточнила Амосова, наказ про її звільнення університет отримав у п'ятницю ввечері.

Підписанню наказу передували рекомендації відповідної комісії, яка визнала роботу Амосової незадовільною. До того ж, Амосова двічі не прийшла і не представила звіт своєї діяльності.

Як відомо, 20 лютого МОЗ відсторонило Катерину Амосову від виконання обов’язків ректора медичного університету ім. Богомольця через зрив ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів 3 курсу. У відповідь на це 26 лютого деякі студенти та колектив Національного медуніверситету імені Богомольця оголосили безстроковий страйк, заявивши, що МОЗ змушувало їх порушувати закон. Але вже через два дні Амосова закликала припинити страйк.

2 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив Амосову на посаді ректора Національного медичного університету імені Богомольця, а через кілька днів МОЗ знову відсторонило її від посади.