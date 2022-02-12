Речниця російського МЗС Марія Захарова

Російська влада вирішила оптимізувати штати своїх дипломатичних відомств в Україні через «побоювання провокацій». Відповідну заяву озвучила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова у суботу, 12 лютого.

«Побоюючись можливих провокацій «київського режиму» (так Російські чиновники називають українську владу після 2014 року – ред.) чи третіх країн, ми справді ухвалили рішення щодо певної оптимізації штатів російських закордонних установ в Україні. Звертаємо увагу на те, що наші посольство та консульства продовжать виконувати свої основні функції», – повідомила Захарова, яку цитує прес-служба відомства.

За її словами, чутки про нібито здійснену «евакуацію» російських дипломатів з'явилися у низці західних видань. Однак насправді це було майже місяць тому під час новорічних свят, коли сім'ї російських дипломатів в Україні відвідували своїх родичів в Росії.

«Як ми тепер розуміємо, метою цих «вкидів» було створення інформаційного прикриття для початку евакуації США, Великою Британією, Австралією, Канадою та іншими країнами дипломатів та їхніх сімей зі своїх посольств в Україні. Вчора [11 лютого] про евакуацію оголосив Ізраїль», — каже Захарова.

Речниця МЗС країни-агресорки також зазначила, що аналізуючи дії Вашингтону і Лондону в Москві роблять висновок, що «американські та британські колеги, мабуть, знають про якусь підготовку в Україні силових акцій».

Як інформував ZAXID.NET, упродовж останніх кількох днів МЗС різних країн закликають своїх громадян негайно покинути Україну через ризик вторгнення РФ.

Раніше американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Зокрема, агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.