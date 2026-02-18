Росіянка Анастасія Кучерова супроводжувала українців на відкритті Олімпіади-2026

Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Міжнародного олімпійського комітету доручини росіянці Анастасії Кучеровій нести табличку України під час церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026 в Італії. Відповідну заяву у середу, 18 лютого, МЗС опублікувало у своєму офіційному телеграм-каналі.

«Факт того, що Міжнародний олімпійський комітет обрав росіянку для того, щоб нести табличку з назвою країни, – огидний. Це виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів. Чесно кажучи, це важко навіть описати словами», – заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, у вівторок, 17 лютого, інформаційна агенція Associated Press повідомила, що під час церемонії відкриття Олімпіади-2026 на стадіоні «Сан-Сіро» українських спортсменів супроводжувала росіянка Анастасія Кучерова, тримаючи у руках табличку з написом «Україна». Вказувалось, що Кучерова сама виявила бажання супроводжувати українців на урочистостях, але зазначила, що спортсмени «виглядали скептично налаштованими», дізнавшись про її національність.

Анастасія Кучерова розповіла Associated Press, що проживає в Італії вже 14 років. Також жінка стверджувала, що з 2018 року не відвідувала Росію й не підтримує розпочату проти України війну.

Прикметно, що 12 лютого МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед першим заїздом. Причиною такого рішення стало бажання Гераскевича виступати у шоломі, на якому були зображені вбиті внаслідок війни Росії проти України спортсмени. Крім того, МОК звинуватив українського спортсмена у нібито відмові знайти компромісне рішення.

13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) щодо його дискваліфікації на зимовій Олімпіаді-2026.

Водночас в Україні підтримали Владислава Гераскевича. Зокрема, президент Володимир Зеленський подякував спортсмену за чітку позицію та нагородив орденом Сводоби. Також президент відреагував на петицію Гераскевича та запровадив санкції проти російських спортсменів, список яких склав українець.