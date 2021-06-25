Міністерство закордонних справ України у п’ятницю, 25 червня, викликало послів Німеччини та Франції для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС-Росія.

«Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей. У відповідь глави іноземних дипмісій відзначили, що це була лише ідея для обговорення у контексті розгляду стратегії ЄС щодо Росії на засіданні Європейської ради 24 червня. Зазначена пропозиція в кінцевому результаті не була підтримана. Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінними друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави», – повідомила прес-служба українського МЗС.

У міністерстві зазначили, що «сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням».

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні пройшов саміт Європейського Союзу, незадовго до початку якого канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт із лідерами Євросоюзу у рамках перезапуску відносин із Кремлем. Втім, за підсумками зустрічі 24 червня стало відомо, що ця пропозиція не отримала підтримки. Меркель, однак, зазначила, що інші формати діалогу з Росією «будуть досліджуватися».

Пізніше речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада «шкодує» через рішення Євросоюзу не поновлювати формат самітів із Росією.