У вівторок, 5 квітня, в Україні відкриють 7 гуманітарних коридорів, через цивільне населення зможе виїхати із зони бойових дій. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Маршрути гуманітарних коридорів:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Попри обіцянки, війська РФ заблокували вʼїзд представників Червоного христа до Маріуполя, а також блокують завезення туди гуманітарної допомоги;

З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті. Також з Мангуша до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які зберуть у місті людей для евакуації до Запоріжжя;

На блокпосту у Василівці чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів з Запоріжжя планується відправлення додаткових автобусів за маршрутом до Бердянська;

З міста Токмак до Запоріжжя. Звідти планується відправлення автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою;

З Сєвєродонецька до Бахмута. Місце зборів: проспект Хіміків, 28;

З Лисичанська до Бахмута. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;

З міста Попасна до Бахмута. Місце зборів: вул. Первомайська, 42;

З селища Гірське до Бахмута. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13;

Зазначимо, що росіяни заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя, не давши потрапити у Маріуполь.

Нагадаємо, росіяни неодноразово обстрілювати обстрілювали евакуаційні автобуси біля Маріуполя та примусово вивозили заблокованих у місті мешканців. в тому числі і дітей у Росію. Із майже 600-тисячного населення міста в Маріуполі зараз перебувають близько 160 тис. мешканців, що через брак продуктів та медикаментів, а також відсутність води, електрики та зв’язку опинилися на межі виживання.