Наразі пошкоджено близько 90% житлової інфраструктури Маріуполя

Окрім росіян, до будівельних робіт у тимчасово окупованому Маріуполі планують залучати засуджених в'язнів-білорусів. Злочинців, які скоїли нетяжкі злочини, залучать до роботи найближчим часом, повідомив у вівторок, 11 квітня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі «Радіо Свобода».

Що саме робитимуть в Маріуполі ув'язнені білоруси, невідомо. Водночас Петро Андрющенко заявив, що росіяни та білоруси будують нові житлові квартали не для українців, а для себе, щоб залишитися в Маріуполі.

«Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкізлочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя.Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе – під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року – під два відсотки», – повідомив Петро Андрющенко.

За яких умов засуджені білоруси працюватимуть в Маріуполі, радник мера не уточнив. Будівництво нових кварталів відбуватиметься на гроші федерального бюджету Росії. 40 тендерів на забудову отримали московські фірми, наближені до російської влади.

Зазначимо, за оцінками ООН, у Маріуполі окупанти знищили або пошкодили приблизно 90% багатоповерхівок та приблизно 60% від усіх приватних будинків міста.