На Буковині 70 шкіл навчаються дистанційно через ріст захворюваності на ГРВІ та грип. За даними фахівців лише за останній тиждень захворюваність зросла на 13%. В управлінні освіти Чернівецької ОВА прийняли рішення закрити навчальні заклади в 30 громади області.

Також у деяких школах на дистанційне навчання перевели лише окремі класи, де захворіло понад половину учнів. В управлінні освіти Чернівецької ОВА оприлюднили перелік громад, в яких частково чи повністю закрили школи.

Йдеться про такі:

Берегометську;

Вашківецьку;

Вижницьку;

Вашковецьку;

Клішковецьку;

Недобоївську;

Сокирянську;

Боянську;

Ванчиковецьку;

Красноїльську;

Новоселицьку;

Топорівську;

Сторожинецьку;

Волоківську;

Глибоцьку;

Кам'янецьку;

Острицьку;

Сучевенську;

Тарашанську;

Тереблеченську;

Чагорську;

Веренчанську;

Вікнянську;

Горішньошеровецьку;

Заставнівську;

Кострижівську;

Мамаївську;

Неполоковецьку;

Чернівецьку;

Юрковецьку.

Також на дистанційну форму перейшли у 25 дитсадках, ще у 16 – впровадили карантин. Наразі за даними Чернівецького обласного центру контролю й профілактики хвороб, в області на ГРВІ захворіли 7357 людей, понад половина з них – діти. Водночас найбільше хворих було у Чернівцях. За тиждень рівень захворюваності на ГРВІ зріс на понад 13%. За цей час до лікарень госпіталізували 132 людини, серед яких є 74 дитини.