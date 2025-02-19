На Буковині 70 шкіл перевели на дистанційне навчання через ріст захворюваності на ГРВІ
Навчальні заклади закрили в 30 громадах області
До теми
На Буковині 70 шкіл навчаються дистанційно через ріст захворюваності на ГРВІ та грип. За даними фахівців лише за останній тиждень захворюваність зросла на 13%. В управлінні освіти Чернівецької ОВА прийняли рішення закрити навчальні заклади в 30 громади області.
Також у деяких школах на дистанційне навчання перевели лише окремі класи, де захворіло понад половину учнів. В управлінні освіти Чернівецької ОВА оприлюднили перелік громад, в яких частково чи повністю закрили школи.
Йдеться про такі:
- Берегометську;
- Вашківецьку;
- Вижницьку;
- Вашковецьку;
- Клішковецьку;
- Недобоївську;
- Сокирянську;
- Боянську;
- Ванчиковецьку;
- Красноїльську;
- Новоселицьку;
- Топорівську;
- Сторожинецьку;
- Волоківську;
- Глибоцьку;
- Кам'янецьку;
- Острицьку;
- Сучевенську;
- Тарашанську;
- Тереблеченську;
- Чагорську;
- Веренчанську;
- Вікнянську;
- Горішньошеровецьку;
- Заставнівську;
- Кострижівську;
- Мамаївську;
- Неполоковецьку;
- Чернівецьку;
- Юрковецьку.
Також на дистанційну форму перейшли у 25 дитсадках, ще у 16 – впровадили карантин. Наразі за даними Чернівецького обласного центру контролю й профілактики хвороб, в області на ГРВІ захворіли 7357 людей, понад половина з них – діти. Водночас найбільше хворих було у Чернівцях. За тиждень рівень захворюваності на ГРВІ зріс на понад 13%. За цей час до лікарень госпіталізували 132 людини, серед яких є 74 дитини.