У Білій Церкві Київської області зафіксували спалах сальмонельозу: захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із кафе міста.

Як повідомили у Білоцерківському відділі Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування спалаху захворювання.

Так, у закладі громадського харчування виявили низку порушень, серед яких:

не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв;

виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації;

до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.

Наразі провели відбір зразків для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежили на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

Робота закладу тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Від роботи відсторонили 5 людей, які працювали без проходження медичного огляду.

Крім того, вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.

Епідеміологічне розслідування триває.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 липня, на Прикарпатті зі спортивного табору на базі готелю «Таємниця Карпат» в селі Яблуниця Поляницької ОТГ через отруєння госпіталізували 16 дітей і двох дорослих. Виявилось, що готель не мав права приймати дітей і жодних перевірок перед заїздом не проходив.

Тижнем раніше, 16 липня, прес-служба головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомила, що п'ятеро підлітків з діагнозом харчове отруєння потрапили до інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні. Усі вони відпочивали в закладі оздоровлення та відпочинку «Делюкс» в селі Татарів Надвірнянського району. Попередній діагноз потерпілих – харчове отруєння.