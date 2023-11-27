Пункт пропуску не працюватиме через ремонтні роботи на польському боці

У вівторок, 28 листопада, не працюватиме пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні з Польщею через ремонтні роботи на польському боці. Про це попередила Львівська митниця.

«За інформацією, отриманої від Люблінського відділу обслуговування прикордонних пунктів Республіка Польща, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт польською стороною 28.11.2023 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув» буде тимчасове відключення світла у періоди робочого часу», – йдеться в повідомленні Львівської митниці 27 листопада.

За інформацією митниці, пункт пропуску не працюватиме з 10:00. Ремонтні роботи триватимуть приблизно до 17:00.

Нагадаємо, з 6 листопада триває блокада польських перевізників у трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». 23 листопада польські перевізники також почали блокувати вантажівки в пункті пропуску «Медика – Шегині». За даними ДПСУ, станом на ранок 27 листопада в чергах до цих пунктів пропуску на польському боці простоюють близько 3,5 тис. вантажівок.