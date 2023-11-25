Можна оглянути різні локації та інтер'єри пам'яток

Управління туризму Львівщини спільно із Virtual Ukraine напрацювали 22 віртуальні мандрівки туристичними магнітами Львівщини. Онлайн можна оглянути замки, вежі, музеї, сакральні споруди та природні локації.

Як повідомили в ЛОВА, віртуальні тури будуть додатковим елементом промоції туристичних локацій та допоможуть мандрівникам спланувати подорожі. Тури напрацювали за програмою розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2023 рік.

Доступні віртуальні тури такими місцями:

«Інтегрувати віртуальні тури на свої ресурси досить просто: достатньо лише скопіювати посилання об’єкту чи локації. Кожен охочий за допомогою віртуальних турів може також зробити якісні фотографії, а не скріни, а ще створені 3D тури інтегровані з Google maps», – зазначив під час презентації представник Virtual Ukraine та розробник професійних віртуальних турів Дмитро Малишев.

Усі згадані віртуальні екскурсії можна переглянути за посиланням.