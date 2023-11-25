На Львівщині створили 22 віртуальні екскурсії туристичними місцями
Управління туризму Львівщини спільно із Virtual Ukraine напрацювали 22 віртуальні мандрівки туристичними магнітами Львівщини. Онлайн можна оглянути замки, вежі, музеї, сакральні споруди та природні локації.
Як повідомили в ЛОВА, віртуальні тури будуть додатковим елементом промоції туристичних локацій та допоможуть мандрівникам спланувати подорожі. Тури напрацювали за програмою розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2023 рік.
Доступні віртуальні тури такими місцями:
- Підгорецький замок,
- Олеський замок,
- Свірзький замок,
- Добромильський замок,
- П’ятничанська вежа,
- скельний монастир у Розгірче,
- історико-культурний заповідник «Тустань»,
- водоспади Гуркало, Кам’янка та Сопіт,
- «Турківська вісімка»,
- оглядова вежа на горі Цюхів Верх,
- вежа Пам’яті,
- церква Собору Пресвятої Богородиці у Маткові,
- церква Зіслання Св. Духа у Потеличі,
- церква Пресвятої Трійці у Жовкві,
- туристичний шлях на Пікуй,
- Крехівський монастир,
- НПП «Північне Поділля»,
- відпочинковий осередок «Верещиця» у НПП Яворівський,
- музей ткацтва килимарства у Глинянах,
- музей Євгена Коновальця у Зашкові.
«Інтегрувати віртуальні тури на свої ресурси досить просто: достатньо лише скопіювати посилання об’єкту чи локації. Кожен охочий за допомогою віртуальних турів може також зробити якісні фотографії, а не скріни, а ще створені 3D тури інтегровані з Google maps», – зазначив під час презентації представник Virtual Ukraine та розробник професійних віртуальних турів Дмитро Малишев.
Усі згадані віртуальні екскурсії можна переглянути за посиланням.