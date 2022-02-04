Рак - не вирок, якщо хворобу виявити вчасно

На Львівщині у 2021 році взято на облік 7094 вперше виявлених онкологічних хворих. Це на 7,6% більше, ніж за 2020 рік (6596 осіб). У понад 37% хворих захворювання виявлено на пізніх стадіях, повідомив заступник директора Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Олег Дуда.

За словами онколога, захворювання у I-II стадіях виявлено у 45,5%, і у понад 37% – у III-IV стадіях.

На думку онколога, пізнє звернення хворих є наслідком пандемії, через яку люди вчасно не звернулися до лікарів і, відповідно, захворювання виявили вже у пізніх стадіях.

Рейтинг злоякісних новоутворень, які були виявлені у мешканців Львівської області минулого року:

рак грудної залози – 786 осіб ( у занедбаному стані – 25%);

рак шкіри – 597 осіб;

рак легень, трахеї, бронхів – 581 осіб;

рак ободової кишки – 482 осіб.

Рак грудної залози у І-ІІ ст. виявили у 559 пацієнтів. Відсотковий показник становить 71,1%.

«Ми живемо у час ковідної ери і це велика проблема. Бачимо, що усі заходи, які були спрямовані на раннє виявлення онкозахворювань, на фоні пандемії коронавірусу, відійшли на задній план. Люди звертаються до лікарів лише тоді, коли з’являється симптоми (біль, задишка, кровотеча), але у таких випадках допомогти вже дуже складно», – твердить Олег Дуда.

За його словами, лікарі-онкологи проводять численні соціальні акції, закликають проходити скринінги та планові огляди. Онкоцентр має якісне медичне обладнання, яке дозволяє виявити хворобу на ранніх стадіях, що є запорукою успішного лікування. Саме раннє виявлення захворювання дозволяє вчасно надати необхідну допомогу та врятувати життя.

«Рак – це не вирок і за життя варто боротися», – підсумовує онколог Олег Дуда.

До слова, 4 лютого щороку відзначається Всесвітній день боротьби проти раку, аби привернути увагу людей до проблематики онкологічних захворювань.