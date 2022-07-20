Бюро економічної безпеки України на території Львівської області встановило підприємство, що імпортувало сировину та обладнання з російської федерації для виготовлення продукції. Про це повідомляє прес-служба БЕБ.

Російське підприємство, кажуть у БЕБ, виконує замовлення міністерства оборони російської федерації та фінансує державу-агресора через сплату податків до державного бюджету росії у значних розмірах. В українського ТОВ виявлено заборгованість перед підприємством із росії на суму, еквіваленту 200 млн грн.

«У випадку погашення кредиторської заборгованості українським підприємством, кошти могли бути використані для фінансування збройної агресії росії проти України», – зазначають у БЕБ.

Бюро направило інформацію про підприємство до Кабінету Міністрів України. Пропонується розглянути питання примусового вилучення цієї кредиторської заборгованості, як об’єкта права власності російської федерації та її резидентів відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Як повідомляв ZAXID.NET, відповідно до закону Україна може націоналізувати рухоме і нерухоме майно, гроші, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що перебуває на території України та безпосередньо або через третіх осіб належать РФ та її резидентам.

Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якого відшкодування їх вартості.