На аварійному перехресті встановили 85 розмежувачів руху

На аварійному перехресті на трасі до пункту пропуску у Сокирянах поблизу українсько-молдовського кордону встановили 85 делініаторів. Причина – необхідність розділити транспортні потоки та запобігти заїзду автомобілів на острівці безпеки. Це перехрестя неподалік готельно-ресторанного комплексу «Чотири корчми» у селі Данківці. На цій ділянці траси часто стаються смертельні ДТП. Зокрема, влітку на цьому місці в автомобільній аварії загинув військовий та вся сім'я, яка проводжала його на фронт.

Про встановлення делініаторів у четвер, 24 листопада, повідомила Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. Розмежувальні стовпчики встановили для безпеки на перехресті, де якому трапляються ДТП.

«На дорозі Н-03 Житомир – Чернівці, зокрема, на примиканні до автошляху Р-63/Н-03/ – Вартиківці – КПП «Сокиряни» встановили розмежувальні стовпчики – делініатори. Таким чином убезпечили перехрестя, на якому трапляються ДТП із летальними наслідками», – йдеться у повідомленні.

У Службі автодоріг уточнюють, що попередньо була створена комісія, фахівці оглянули цю ділянку автошляху. «Експерти визначили низку заходів для підвищення безпеки дорожнього руху на цьому перехресті. Зокрема, рекомендували встановити делініатори, аби розділити транспортні потоки та запобігти заїзду автомобілів на острівці безпеки», – додали дорожники.