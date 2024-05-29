На вул. Лисеницькій планують збудувати чотири житлових будинки змінною поверховістю

На вул. Лисеницькій у Львові планують збудувати новий масштабний житловий комплекс із громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження презентували на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 29 травня. Будівництво вестиме заснована лише три місяці тому компанія «Лисеницькі пагорби».

Йдеться про забудову великої озелененої ділянки на початку вул. Лисеницької, бічної магістральної вул. Пасічної, що в останні роки активно забудовується багатоповерхівками. На кадастровій карті ця ділянка ще не позначена. На сайті Львівської міськради також відсутні документи про відведення землі під цю забудову.

Під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що на вільній ділянці на вул. Лисеницькій планують збудувати багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та автостоянками.

«Це периферія міста, ділянка, що розташована на межі багатоквартирної, сформованої раніше житлової забудови, а також садових ділянок на схилах, де складний рельєф. На ділянці, що була відведена під будівництво, є намір сформувати багатоквартирну жилаву забудову. В контексті цього, ми вважаємо, що насправді таке максимальне навантаження ділянок, яке дозволяє зонування Ж-1, є неправильним, і тут потрібно посилювати інженерну та іншу інфраструктури району, щоби такі речі були можливими», – зазначив Антон Коломєйцев.

Він додав, що департамент архітектури готує наказ, яким рекомендує забудовнику знизити плановану висоту до 7 м та суттєво зменшити загальну поверховість. Як видно з візуалізацій, на цій ділянці планували збудувати чотири житлових будинки висотою 4-5 поверхів, натомість міськрада фактично погодила лише два поверхи.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Львівської міськради, за МУО звернулось ТзОВ «Лисеницькі пагорби». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована лише три місяці тому – у лютому 2024 року. Одноосібним власником і директором компанії вказаний мешканець Первомайська Миколаївської області Віктор Єлістратов. Це його єдина компанія, однак номером телефону фірма пов’язана з ФОПом із Житомирської області Юрієм Ващенком.