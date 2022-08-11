Український військовий опановує РСЗВ М270 у Великій Британії, липень 2022

Три країни передали Україні реактивні системи залпового вогню, які здатні запускати ракети GMLRS від Lockheed Martin. В Україні ці ракети застосовується в реактивних системах залпового вогню M270 та M142 HIMARS.

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню M270B1, які надаються Україні. Наразі на озброєнні України було три пускові установки цього типу, з новою партією стане шість, зазначає «Мілітарний».

На початку серпня Міністр оборони України підтвердив надходження до Збройних Сил України реактивних систем залпового вогню Mars II від Німеччини. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 з незначними доопрацюваннями.

Також разом з останніми надходженнями за останні два місяці в України загалом має бути 16 систем РСЗВ М142 HIMARS.

Таким чином, загалом Збройні сили України мають мати найближчим часом 25 артилерійських систем під ракети GMLRS, дальність яких – від 15 до 84 км.

М142 HIMARS несе шість снарядів, РСЗВ M270 вдвічі більше. Таким чином, 25 артилерійських систем на озброєнні ЗСУ зможуть одночасно запустити 204 ракети GMLRS.

На початку червня повідомлялося, що Велика Британія передає Україні снаряди GMLRS у версії M31A1. Також Сполучені Штати повідомили, що в останньому пакеті допомоги передадуть Україні додаткові ракети до HIMARS.