Головам громад рекомендували відмовитися від проведення подій зі скупченням великої кількості людей

На території Івано-Франківської області скасували масові заходи під час Великодня. Рішення ухвалила Рада оборони області, повідомила 16 квітня голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

У своєму зверненні посадовиця згадала теракт в Івано-Франківську 11 березня, який організувала РФ, підірвавши завербованих підлітків, та нещодавні ракетні удари по Сумам і Кривому Розі, внаслідок яких загинули десятки людей.

«Війна триває на всій території України і всюди є загроза. Саме тому напередодні одного з найбільших релігійних свят року Радою оборони області прийнято рішення про скасування усіх масових заходів на території Прикарпаття. Головам громад рекомендували теж відмовитися від проведення подій, які передбачають скупчення великої кількості людей», – зазначила Світлана Онищук.

Нагадаємо, на території Івано-Франківської області діє комендантська година з 00:00 до 05:00.