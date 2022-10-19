Акція зі збору коштів триває. Долучитися може кожний

Українці та світова спільнота перераховують одноденний заробіток на протезування війських та цивільних, які потраждали від російської агресії. Вже долучилося понад 12 тисяч людей та компаній і зібрано понад 16 млн грн. Всеукраїнську кампанію «День для НЕЗЛАМНИХ» запустили спільно із благодійною платформою dobro.ua, повідомила прес-служба ЛМР.

Для сучасних біонічних протезів для 50 українців потрібно зібрати близько 100 млн грн. Тож збір коштів триває.

«Ми не зупиняємо цю акцію. Львів’яни, українці, світ продовжують перераховувати одноденний заробіток на протези для незламних. Працівники структур мерії, медики, освітяни, підприємці, ІТ-кластер, будівельний бізнес, супермаркети, міжнародні та українські фонди – долучаються», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Протези встановлюють у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» Першого медоб’єднання Львова. На біонічний протез зараз чекає 22-річний військовий Сергій Костюченко. Спершу він боронив Україну на Київщині, потім – на Луганщині. Наприкінці травня підірвався на міні. Він дивом вижив, але втратив руку.

«Рік тому всією країною збирали кошти на найдорожчий укол у світі для маленької львів’янки Вікторії. Тоді започаткували акцію «День для Вікторії» і все місто перерахувало понад 6 млн грн. Тоді долучилося багато великих українських та міжнародних компаній, які спершу всередині команди збирали кошти, а потім перераховували на благодійний рахунок. Зараз потрібно зібрати 100 млн грн для поранених військових та цивільних, які потребують протезів. І ми віримо, що це можливо», – каже співорганізаторка кампанії «День для НЕЗЛАМНИХ» Світлана Крижанівська-Блінова.

Перші протези уже отримали декілька українців. Якщо ви хочете приєднатися до збору, переходьте за посиланням: