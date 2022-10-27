Комунальники демонтували огорожу на території недобудованої школи в Брюховичах, де забудовник має намір звести житловий комплекс

У четвер, 27 жовтня, комунальники демонтували огорожу на території недобудованої школи в Брюховичах, де забудовник розпочав активну підготовку до будівництва житлового комплексу. Демонтаж провели за рішенням комісії ТЕБ і НС Львівської міської ради.

«Сьогодні працівники комунального підприємства Шевченківської райадміністрації демонтували огорожу на вул. Широкій, 2 у Брюховичах, яку забудовник встановив напередодні без відповідних дозволів від міста», – повідомили у львівській мерії.

Демонтаж проводили в присутності поліції та на виконання рішення міської комісії ТЕБ і НС.

«Перед тим, як розпочинати роботи, забудовник має отримати дозвіл на порушення благоустрою. Також має бути погодження поліції, аби транспорт міг сюди заїжджати. На сьогодні ні погодження поліції, ні дозволу на порушення благоустрою немає. Тобто правових підстав заїзду техніки на цю земельну ділянку немає», — пояснила голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах.

За її словами, усі демонтовані матеріали опишуть і заберуть на зберігання. Опісля звернуться до порушників про відшкодування затрачених районною адміністрацією коштів на виконання цих робіт.

«Документи, які має підприємство громадської організації, отримані в останні дні існування Брюховицької селищної ради. Тоді, у 2020 році, комунальну землю разом із недобудованою школою брюховицькі депутати безкоштовно віддали забудовнику. Як тільки Брюховичі приєдналися до Львова, місто звернулося у правоохоронні органи, була відкрита кримінальна справа. Однак, арешт, накладений на земельну ділянку, нещодавно зняли, і забудовник відразу приступив до робіт», — додав керівник департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.

Натомість представник забудовника, адвокат підприємства громадської організації «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця» Сергій Горніцький переконує, що його клієнти мають документи на проведення робіт.

«Наше підприємство отримало право власності та право користування землею у 2020 році. Ми маємо дозвіл на проведення підготовчих робіт, тому на своїй території встановили будівельний паркан, на що мали право», – стверджує він.

Нагадаємо, у Брюховичах на території недобудованої школи, що на вул. Широкій, 2, забудовник розпочав активну підготовку до нового будівництва житла. Йдеться про земельну ділянку зі столітніми деревами, площею 3,4 га, яку Брюховицька селищна рада за кілька днів до своєї ліквідації безкоштовно передала громадській організації під забудову.