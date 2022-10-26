Після зняття арешту на вул. Широкій почали зрізати дерева та встановлювати огорожу, готуючись до початку будівництва

У Брюховичах на території недобудованої школи забудовник розпочав активну підготовку до нового будівництва. Він незаконно зрізав кілька дерев, а також почав встановлювати паркан. Ситуацію розглянули на міській комісії з ТЕБ та НС, де вирішити блокувати доступ до будівельного майданчика. Про це ZAXID.NET розповів заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Йдеться про ділянку площею майже 3,5 га на вул. Широкій, 2 у Брюховичах, де розташована будівля недобудованої школи. У 2020 році Брюховицька селищна рада передала ділянку в безкоштовне користування підприємству ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"», а недобуд списала з балансу як будівлю, що не підлягає реконструкції чи перебудові.

«Цю аферу реалізувала Брюховицька селищна рада перед виборами у 2020 році. Приміщення школи списали, а земельну ділянку безкоштовно передали громадській організації для подальшого будівництва. Коли створили Львівську МТГ, ми, звичайно, цю аферу не акцептували, а звернулися у правоохоронні органи, і була порушена кримінальна справа. Певний час розслідувалась, але, як з’ясувалось, необхідної динаміки там немає. І десь 2 тижні тому арешт, накладений на цю земельну ділянку, знятий. Відповідно, люди, які хотіли реалізовувати цей проект, вирішили цей процес продовжити», – сказав Любомир Зубач.

ГО планувала там будівництво реабілітаційного центру для ветеранів, але містобудівні умови вона отримала на масштабний комплекс із житлом і торговим центром, у якому центр реабілітації мав займати лише 500 м2 з 44 тис. м2 загальної площі.

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), а Галицький райсуд Львова, у межах провадження, ділянку арештував. Проте у вересні 2022 року суддя Галицького райсуду Віталій Радченко на клопотання ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"» скасував арешт ділянки.

Як розповідає заступник мера Львова з питань містобудування Любомир Зубач, зараз на цій ділянці розпочали підготовку до нового будівництва. Зокрема, почали зрубувати дерева та встановлювати огорожу.

26 жовтня на міській комісії з ТЕБ та НС розглянули питання будівництва на вул. Широкій. Комісія вирішила блокувати доступ до будівельного майданчика, оскільки у забудовника немає погодженої схеми заїздів від поліції, також немає дозволу районної адміністрації на порушення благоустрою та дозволу від управління екології на зрізку дерев. Окрім цього, за словами Любомира Зубача, проводитимуть відповідні роботи й в юридичній площині, зокрема щодо поновлення арешту на ділянку.

Засновниками «Асоціації інвалідів захисників вітчизни» є Роман Берко і Остап Проць. Роман Берко пов’язаний із відомими забудовниками. Зокрема, донедавна був засновником обслуговуючого кооперативу ЖБК «Воля», який зареєстрований в Брюховичах, на вул. Львівська, 92, де розташований ЖК «Грінвуд». Саме цю компанію колишній селищний голова Брюховичів Володимир Доманський назвав однією з інвесторів проекту комплексу ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"».

Зазначимо, що школу на вул. Широка, 2 у Брюховичах почали будувати у 1992 році. Будівництво припинили у 1995 році через брак фінансування.