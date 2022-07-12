Операція минула успішно, 38-річний чоловік почувається добре

На Тернопільщині провели першу операцію з пересадки серця. Операцію виконувала команда столичних хірургів з інституту серцево-судинної хірургії спільно з колегами Тернопільської обласної лікарні. Серце від посмертного донора успішно пересадили 38-річному чоловікові.

Операцію провели ще 8 липня, але прес-служба Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова повідомила про неї 11 липня. Зазначається, що донор помер у Чортківській міській лікарні. Його внесли до єдиної системи трансплантації, і згодом система знайшла йому реципієнта.

«Відповідно до співставлених пар, шанс на порятунок отримав пацієнт, який проходив лікування у Національному інституті серцево-судинної хірургії та був записаний до «листа очікування» на трансплантацію серця. Пересадку здійснила команда лікарів інституту спільно із колегами Тернопільської обласної клінічної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Донорський орган отримав 38-річний чоловік. Відомо, що операція минула успішно, пацієнт почувається добре. «Безмежна шана та уклін Людині, яка стала донором. Щирі співчуття та вдячність родині за прийняття складного, але вкрай важливого рішення про пожертву», – додають у прес-службі медичного закладу.

Додамо, що нещодавно першу операцію з трансплантації серця провели у Луцьку. Операцію там також проводила команда столичних хірургів з Інституту серця спільно з колегами з обласної клінічної лікарні. Донорське серце пересадили 49-річному мешканцю Миколаєва.