Міст за 68 років жодного разу не ремонтували

На Львівщині завершують перебудову 68-річного моста через річну Желдець у селі Воля-Жовтанецька на дорозі Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Міст із часу будівництва жодного разу не ремонтували.

Як повідомили ZAXID.NET у Службі автодоріг Львівщини, міст збудували ще у 1953 році й від того часу жодного разу не ремонтували. Вартість перебудови моста становить орієнтовно 12,1 млн грн. Роботи виконує ТзОВ «Волинська мостобудівельна компанія».

«Зведений міст ще у 1953 році повністю вичерпав свої експлуатаційні можливості. Тепер ми збудували переправу відповідно до усіх вимог та стандартів. Довжина реконструйованої споруди становить 25 м, а ширина – 8 м», – йдеться у повідомленні Служби автодоріг Львівщини.

Міст стане частиною Великого транзитного кільця. Його облаштовують за 20-40 км навколо Львова для зручного об’їзду міста. Транзитне кільце дозволить перенаправити значну частину автомобільних потоків, зокрема вантажівок, в обхід Львова й без заїзду на об’їзну дорогу міста.

«Цю дорогу ми ремонтуємо одночасно на кількох ділянках в межах реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту. Загалом охоплено ремонтом понад 72 км дороги Т-14-25. Окрім проїзної частини автошляху ми також приділяємо значну увагу штучним спорудам. На сьогодні маємо вже відремонтовано три мостові переходи у селах Дроговиж, Вербіж та Бучали. Крім цього, активно ремонтуємо переправу через річку Стара у селі Повітно та завершуємо реконструкцію мостового переходу через річку Желдець поблизу с. Воля-Жовтанецька», – повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Наразі дорожники вже відремонтували 28 км Великого транзитного кільця на дорозі Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Ще тривають роботи на трьох ділянках – Городок – Повітно, Жовква – Кам’янка-Бузька та Куровичі – Підгородище.