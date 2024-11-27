Червоним кольором позначені межі детального плану в районі вул. Трускавецької та межі міста

На виїзді зі Львова зі сторони вул. Кульпарківської планують збудувати громадський центр зі спорткомплексом та штучним льодом, а також багаторівневий паркінг. Відповідний детальний план території в районі вул. Трускавецької та межі міста опублікували на сайті Львівської міської ради.

Проєкт ДПТ охоплює територію 13,8 га, обмежену вул. Трускавецькою, вул. Кульпарківською та межею міста зі сторони Сокільників. Нині тут розташований гаражний кооператив «Автофортеця», відкрита автостоянка, СТО та вільні від забудови ділянки.

На цій території пропонують збудувати громадський комплекс – спортцентр зі штучним льодом та багаторівневий паркінг. На перспективу, замість окремих гаражів, проєкт ДПТ також передбачає будівництво багаторівневих паркінгів. Оскільки територія ДПТ розташована впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, обмеження висоти для нового будівництва становить до 30 м.

Детальний план також передбачає впорядкування вул. Трускавецької, що зараз є непроїзною, та її сполучення з вул. Княгині Ольги. На перспективу також планують запустити по вул. Трускавецькій громадський транспорт. Також уздовж всієї вулиці запланували прокласти велодоріжку з двостороннім рухом.

Громадське обговорення ДПТ у районі вул. Трускавецької та межі міста відбудеться 17 грудня у приміщенні Львівського кіноцентру на вул. Володимира Великого, 14а. Початок о 16:00.