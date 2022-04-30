Льодову арену біля футольної планували почати будувати у 2023 році

6 квітня відбувся тендер на виготовлення проектно-вишукувальної документації для будівництва спортивно-розважального комплексу на вул. Стрийській, 199 (Льодової арени). У торгах, замовником яких є Управління капітального будівництва ЛОДА, перемогло ТзОВ «Сфера-проект» з Дніпра з пропозицією виконати роботи за 11 млн 538 тис. грн.

У тендері, окрім ТзОВ «Сфера-проект», брала участь ФОП «Кривошеєв Костянтин Едуардович» із пропозицією виконати роботи за 12 млн 982 тис. грн.

Згідно із тендерною документацією, ТзОВ «Сфера-проект» має підготувати ескізний проект нового будівництва і провести на ділянці, відведеній під нього, вишукувальні роботи: буріння, відбір монолітів, комплексне дослідження грунтів, а також – скласти інженерно-геологічні і гідрогеологічні звіти, виконати альбом демонстраційних креслень тощо. Попередні проектні рішення мають бути погоджені з УКБ ЛОДА.

Термін надання послуг – до 31 травня 2022 року, договір діє до кінця 2022 року або до повного виконання сторонами зобов'язань. Утім, від 6 квітня договір досі не уклали – тендерний комітет зауважив, що ТзОВ «Сфера-проект» подало деяку документацію – наказ про призначення директора – російською мовою, що суперечить законодавству. Тож комітет винесе остаточне рішення після ознайомлення з перекладом документів, що доданий до тендерної документації 27 квітня.

Додамо, що оплата за роботи в розмірі 11,5 млн грн відбудеться лише після підписання акту виконаних робіт.

Як інформував ZAXID.NET, біля стадіону «Арена Львів» у Львові планують збудувати спортивно-розважальний комплекс «Льодова Арена». Ініціатива будівництва таких спорткомплексів в обласних центрах України належить Офісу президента. Ідеться про будівлю на шість поверхів, великий спортивний зал на 10 тис. глядацьких місць, що може використовуватись не лише для спортивних змагань, а й для проведення концертів та інших масових заходів. Обласна і міська влада погодили виділити під будівництво ділянку на вул. Стрийській, 199 – біля стадіону «Арена Львів».

ТзОВ «Сфера-проект» зареєстроване у Дніпрі у 2017 році. Його засновницею і керівницею є Марина Сторубльова. Статутний капітал підпрємства становить 50 000 грн, основна діяльність – інжиніринг, геодезія, геологія.