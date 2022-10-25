На Закарпатті сформували мобільні бригади для перевірки економії електроенергії
Мешканців області просять не вмикати нічне освітлення та рекламні вивіски
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На Закарпатті сформували мобільні бригади для перевірки економії електроенергії. До складу таких бригад увійдуть поліцейські, працівники «Закарпаттяобленерго» та представники місцевої влади. Перевірки розпочнуться з вівторка, 25 жовтня. Разом із тим місцевих мешканців просять обмежити використання електрики особливо у вечірній час.
Про формування мобільних бригад для перевірок економії електрики в області повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Також він нагадав про необхідність зменшити обсяги використання електроенергії, не вмикати вуличне освітлення та рекламні вивіски.
«Відсьогодні по всій області будуть працювати мобільні групи перевірки виконання вимог економії електроенергії, до складу яких увійдуть представники Нацполіції, Закарпаттяобленерго, місцевого самоврядування та інші», – зазначив Віктор Микита.
Крім того, Віктор Микита уточнив, що у кількох районах Закарпаття можливі тимчасові відключення електропостачання. Причина – ремонтні роботи в сусідніх областях. Йдеться про обмеження електропостачання у двох гірських районах – Рахівському та Тячівському районах.
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